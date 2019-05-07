瑞银：特朗普施压短期A股波动性可能较大 看好防御性消费股

针对美国总统特朗普威胁加征中国出口产品关税税率，瑞银证券中国首席分析师高挺今天称，短期内A股市场的波动性可能较大，且非常容易受到中美贸易谈判相关新闻的影响，甚至存在过度反应的可能。

据路透社报道，高挺说，现在的情况还不足以立刻改变原立场，考虑到短期不确定性增加，依然相对看好在近期经济下行环境中，盈利相对稳健因而更具防御性的消费板块，包括食品饮料、家用电器、免税运营商、机场和汽车。

“如果贸易摩擦升级外需走弱，中国国内也有望出台相关刺激消费的政策。”他称。同时他也认为若贸易战再度升级，中国政府将需要加大包括货币政策放松在内的政策支持力度，从而可能带动国债收益率回落。

他并指出，尽管中小银行实施较低存款准备金率的举措是对之前国务院常务会议要求的贯彻落实，但从宣布时点来看仍有稳定市场对货币政策预期和应对贸易战加剧风险的意味。

此前渐现曙光的中美贸易谈判周一凌晨突现变数，随后中国央行在金融市场早盘出人意料地宣布对县域农商行实行定向降准，同时在公开市场重启逆回购操作。

据瑞银证统计中国央行4月通过各个管道投放的流动性总量为1822亿（人民币，下同），低于去年同期的3641亿元。对此高挺认为中国央行货币政策操作边际变化的主因在于一季度经济数据有所回暖，但短期数据变化并不足以令货币政策基调发生扭转，货币市场利率大幅抬升的风险不大。

特朗普周日大幅加强对中国在达成贸易协议方面的施压，他宣称，本周将提高对2000亿美元中国输美商品的关税，而且很快会对另外数千亿美元中国商品加征关税。

