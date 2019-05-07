解放军在台湾海峡附近实弹演习五天

中国浙江省玉环市委宣传部主管的玉环新闻网上周六（4日）发布消息，根据人民解放军年度例行性训练计划安排，定于2019年5月5日上午6点至5月10日下午6点，在三门至南麂列岛以东海域组织实际使用武器训练。同时，禁航禁渔海域涉及12个渔区。

另一方面，实际使用武器训练期间，当局严禁船舶驶入上述区域内水域，北上和南下的船隻须听从外围警戒舰艇的指挥。

中国浙江省玉环市委宣传部主管的玉环新闻网上周六（4日）发布消息，根据人民解放军年度例行性训练计划安排，定于2019年5月5日上午6点至5月10日下午6点，在三门至南麂列岛以东海域组织实际使用武器训练。（玉环新闻网截图）

据香港《南华早报》报道，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员科赫（Collin Koh）说，人民解放军实弹演习的消息显示，为期六天的演习将模拟真实的战斗场合。

美国五角大楼早前发布年度报告指出，中国大陆正在考虑准备以武力统一台湾，并且要阻止或推迟任何第三方代表在台湾进行干预。

中国社会科学院的一位台湾事务分析师说，人民解放军在浙江的演习旨在表明北京捍卫其在台湾地位的决心。“北京试图树立大陆可以赢得台湾战争的形象，而北京的主要目标是遏制支持台湾独立的势力，这是现在对两岸和平统一进程的最大威胁。”

航行厦门到基隆的“中远之星”客货轮，开航以来颇受民众欢迎。（自由时报）

另据《自由时报》消息，根据资料显示，每周定期航行厦门到台湾的基隆、厦门到高雄的“中远之星”客货滚装轮，也会刚好经过解放军武器训练的航线，不过，“中远之星”航班并未因演习取消。据悉，玉环与基隆的距离仅100多海里。

对此，台湾国防部今早指出，这是人民解放军在中国大陆浙东海域进行的实弹射击训练，其禁航区距基隆约175海里。但国防部强调，台湾军队对人民解放军相关演训动态与周边区域情势均能严密掌握与妥适应处，确保台湾安全与区域稳定。

上月29日，美国派出“劳伦斯”号和“史塔森”号两艘驱逐舰航经台湾海峡，声称是展现美国对自由、开放的印度太平洋承诺。当时中国外交部发言人耿爽表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，并敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成消极影响。