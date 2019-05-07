民进党谈郭台铭两岸言论：中国大陆才是鸿海不可分割的一部份？

鸿海董事长郭台铭本月2日发表“台湾是中国不可切割的一部份”相关言论，民进党发言人周江杰今天（7日）回应时质问，鸿海以中国大陆作为生产重镇，大部分资产也都在大陆，“其实中国（大陆）才是鸿海不可分割的一部份？”

据台湾《苹果日报》报道，郭台铭早前前往美国，将妈祖迎到威斯康星州的工厂，并说：“从神明来看，我们100%同意台湾是中国不可切割的一部分；但它是中华民族，应该这样讲，中华民族底下有两个（神明）……这两个神尊，可以让我证明中华民族是……我要讲一下就是说，既然大家都是来自中华民族，我认为应该给中华民国一些国际生存的空间。”

周江杰回应时说，郭台铭称中国大陆凭什么绑架他，若是北京当局要胁鸿海关厂，给他几个月的时间，他一定会搬到更有竞争力的地方。不过，鸿海有86％净资产在大陆，还有数百万名员工，“我们合理怀疑，其实中国（大陆）才是鸿海不可分割的一部份？面对北京要胁，鸿海真的能与中国（大陆）说切割就切割？”

周江杰也声称，大陆的施压无处不在，要胁关厂并非毫无可能，为了向员工及股东负责，郭台铭应该对他的计划做出详细说明，以昭公信，而不是只在媒体对大陆喊话。他说，谁知到时鸿海若真的面临大陆要胁，说好搬到更有竞争力的地方，会不会又是郭董开的另一张空头支票。