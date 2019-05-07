深圳幼儿教师工资将翻倍 公办园在园儿童明年将占50%

据《新京报》消息，深圳市政府昨天下午召开学前教育工作推进会，解读深圳市4月以来最新发布的两个学前教育改革发展文件。深圳市副市长王立新在会议上称，深圳将大力发展公办园，幼儿园教师的平均工资要翻倍。

该会议是落实党的十九大和中国教育工作大会精神的重要举措，也是为即将召开的深圳市教育大会做准备。深圳市教育局称，接下来将进一步做好相关政策的宣传解读工作，还将以“1+1+N”的形式陆续发布配套文件。

今年四月份，深圳市政府、市教育局接连印发两大学前教育文件。一是4月19日，市政府办公厅印发的《关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》；二是4月30日，经市政府同意，市教育局印发的《深圳市学前教育发展行动计划（2019-2020年）》，这两份文件被称为“1+1文件”，从起草到出台历经两年。这两个文件的出台是深圳进行学前教育改革的大事件。

据悉，深圳现有各类幼儿园1771所，其中公办园68所，占比3.8%。而在园儿童约52.4万（非深户籍占60.56%），全市中小学学生数为155.3万，在园儿童人数占中小学生数的33.7%；全市中小幼学生总数207.7万人，在园儿童占20.2%。与之相对应，全市幼儿园专任教师38431人，是中小学专任教师总数的40.4%；省级幼儿园134所，市级687所，省、市一级的标准优质幼儿园占比46.4%。

但与广东省全省相比，深圳学前教育的发展存在诸多短板，比如深圳市公办园占比低、教师队伍相对薄弱、财政投入规模小；其次，目前深圳民办幼儿园教师平均工资较低，每月只有4800元（人民币，约960新元）；在园教师专业素质偏低，从学业水平来看，大专以上教师仅占57%，距离广东省要求的到2020年大专学历达到85%的目标还有距离等等。

深圳市教育局副局长王水发在会议上介绍，经过此前针对学前教育的两期三年行动计划，深圳市学前教育发展有一定进步，比如初步构建起以普惠园为主体的广覆盖、保基本的学前教育公共服务体系；其次，通过实施普惠性民办园奖励性补助政策、在园儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴等惠民政策，初步建立学前教育公益普惠发展公共政策体系，深圳市学前教育规范普惠目标任务基本完成。

王水发预计，接下来深圳市新政策实施后，到2020年，公办园在园儿童占比将达到50%左右，学前教育财政投入将大幅增加。幼儿园师资队伍水平将大幅提升，到2022年，公办园大专以上学历的教师比例将提高到100%，普惠性民办园将提高到90%以上；幼儿园教师待遇水平也将显著提升。

