翟天临北电学长 表演学院长张辉也被指学术不端

中国艺人翟天临今年2月曝出学术不端事件，而如今有中国媒体称他的母校北京电影学院学长、现任北电表演学院长张辉也被卷入学术不端事件。

据中国观察者网今天（7日）引述红星新闻报道，有网友爆料北京电影学院表演学院院长张辉涉嫌存在学术不端问题。帖文曝出，张辉的博士论文通过抄袭网络文章再把原文删除的方式通过“查重”，网友用红线划出了抄袭的段落，直指其论文涉嫌“洗稿”。

红星新闻对此曾联系北电，并未获得回应，张辉本人电话则无人接听。经调查后发现，张辉博士论文《中国电影表演艺术的文化映像》，并未通过国家相关部门的博士学位论文抽检，其论文中的部分内容与十年前互联网上就已经存在的一篇名为《电影演员必备的条件(转载)——演员必学篇》的文章存在多处雷同。

报道称，该论文为张辉于2016年5月提交，导师为时任表演学院党委书记陈浥。2018年，陈浥还指导了翟天临的博士论文《电影表演和中国传统美学的关系研究》。论文中的部分内容与互联网上一篇名为《电影演员必备的条件(转载)——演员必学篇》的文章存在多处雷同。

此外，红星新闻记者查阅发现，张辉这篇《中国电影表演艺术的文化映像》博士论文除了在文末列举了一系列“参考文献”，全文仅在第33页有一处引注。

据了解，在北京电影学院的一次校内会议上，通报了相关部门对于北京电影学院2016届博士学位论文抽检结果，不合格论文中就包括张辉的博士研究生学位论文《中国电影表演艺术的文化映像》。此后，校方并未对此事进一步深究。