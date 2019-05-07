哈尔滨日遗化武移动式销毁作业开始

中国和日本两国政府有关部门负责人今天（7日）共同宣布正式展开哈尔滨日遗化武移动式销毁作业。

据新华社报道，中国方面有关部门负责人介绍，中日双方自2010年开始着手哈尔滨日遗化武移动式销毁作业各项准备工作，迄今已举行近30轮磋商，双方就销毁作业的技术方案、风险评估、环境监测、应急预案等达成一致。销毁设备竣工并完成安装调试，周边地区日遗化武运抵哈尔滨销毁作业现场，已具备启动销毁作业的条件。中日双方商定于5月7日正式开始销毁哈尔滨日遗化武实弹。

该负责人表示，处理日遗化武既是中日间重大历史遗留问题，也是履行《禁止化学武器公约》的一项重要工作。根据《公约》和中日两国政府有关备忘录的规定，日方负责销毁日遗化武，并为此提供一切所需的资金、技术、专家、设施及其他资源。中方提供协助。

该负责人介绍说，为加快销毁中国各地零散日遗化武，2007年4月中日两国领导人就使用移动式销毁设施销毁中国各地零散日遗化武达成共识。自2010年起，陆续在南京、武汉、石家庄采用移动式销毁设备销毁保管于上述三地及其周边的日遗化武并顺利结束作业。哈尔滨是继南京、石家庄、武汉后第四个日遗化武移动式销毁作业点，哈尔滨销毁作业的开始标志着日遗化武销毁工作取得重要进展，对加快日遗化武销毁整体工作进程具有重要意义。