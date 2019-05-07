提早退休15年后被开除党籍 浙江前官员曾自认“官途不顺”

中国浙江一名15年前提早退休的绍兴市政协原党组副书记、副主席，因严重违纪违法问题被查，后来被开除党籍。有中国媒体揭露，他在审查调查期间说，曾错误地认为自己“官途不顺”。

据中国《新京报》今天（7日）报道，浙江省纪委监委发布消息称，经中共浙江省委批准，中共浙江省纪委、浙江省监察委员会对绍兴市政协原党组副书记、副主席陈建设严重违纪违法问题进行了纪律审查、监察调查。

经查，陈建设毫无党性原则，毫无廉洁意识，利用手中权力为自己提前退休“铺路架桥”，与私营企业主合股违规经商办企业，违规兼职取酬；利用职务便利为私营企业主谋取利益，非法收受巨额财物。

陈建设严重违反党的廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。陈建设主动投案、如实交代、配合审查调查、退出全部违纪违法所得。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中共浙江省委批准，中共浙江省纪委、浙江省监察委员会决定给予陈建设开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴陈建设违纪违法所得；将陈建设涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

审查调查期间，陈建设在其忏悔材料中剖析，作为党员领导干部，丧失理想信念，个人私心、虚荣心占据上风，将党性观念和公仆意识通通抛之脑后，私欲膨胀，完全从个人私利出发考虑问题，错误地认为“官途不顺”时，要尽力抓住将所谓的“人力资本价值”转换成现实的资本价值。陈建设表示，完全接受组织的处理和法律的制裁。

据公开简历，陈建设生于1953年，长期在浙江省绍兴市工作，曾任绍兴市副市长、市政协党组副书记、副主席等职，2004年9月，时年51岁的陈建设提前退休。

陈建设提前退休后，曾以商会会长、商人身份公开亮相。2008年，他以“绍兴北辰置业有限公司总经理”的身份，出席一家房地产项目的说明会；2010年，他以“绍兴越商研究会会长”的身份，在上海出席了绍兴在沪企业联合会成立五周年恳谈会。此外，他还在2013年当选了上市公司古越龙山的独立董事，但随后被要求辞职。