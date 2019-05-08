中国社保基金管理资产近3万亿元 养老金入市规模有望扩大

据证券日报报道，7日，记者从全国社会保障基金理事会官网获悉，截至2018年底，中国社保基金会管理的基金资产总额达到29632.45亿元。分析人士认为，作为养老金的第一支柱，社保基金会管理的基金资产总额达到近3万亿元，但是现阶段社保基金委托投资规模占比过小，应当推动养老基金投资运营规模不断扩大，逐步扩大养老基金投资范围。

值得关注的是，自5月1日起，为企业减负3000亿元的社保降费政策落地后，目前全国已有27个省份落实该政策，将社保费率由原来的20%统一降至16%。业内专家认为，社保费率降低4个百分点，这对于养老金的保值增值任务提出了挑战，而扩大进入A股市场规模，或许是双赢的选择。

东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示，针对未来养老金存在支付缺口的情况，仅靠财政补贴远远不足以解决问题，应当采取多种措施，促进养老金保值增值，未来养老金委托投资规模还需进一步扩大。

人社部数据显示，截至2018年年末，全国养老保险基金滚存结余约4.6万亿元。而截至2019年一季度末，全国共有17个委托省（区、市）签署8580亿元委托投资合同，其中已有6248.69亿元到账投资运营，占整体规模约13.6%，仍处于偏低水平。

上市公司2019年一季报收官，养老金共重仓持股7.14亿股，较之去年四季度末的4.19亿股增长超过70%。可见养老金对A股投资意愿相当强烈，也需要把更多结余资金进行保值增值，以便更好的将养老金盘活。

业内人士认为，加强股市规范发展，增加优质企业上市，抑制过度投机，都是扩大养老金入市规模必要的前提。

如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净对记者表示，从目前来看，社保基金、养老金加速进入市场的可能性大大增加，这也是资本市场的一个重要利好因素。持续稳定的长期资本供给，对改善A股投资环境，树立价值投资理念都将发挥重要作用。在投资选择方面，大蓝筹股可能成为主要方向。