广东教育厅：清退高考移民

据新京报报道，广东省教育厅厅长景李虎7日率队上线“民生热线”，对近日舆论热议的深圳富源“高考移民”事件作出回应。景李虎称，要做好高考移民清退工作，工作不力的教育局和学校，要被问责。

与此同时，新华每日电讯也刊发报道称，经过深圳市有关部门最新证实，富源学校进入此次“二模”前100名的学生中，有10余名学生均从河北衡水第一中学（高中）转入。

争议颇多的富源学校“高考移民”事件始于今年4月底，其时，深圳市高三年级第二次模拟考试成绩公布。在这份成绩单中，位于深圳市宝安区一所民办学校——深圳市富源学校的学生成绩异常惊人。成绩单显示，光富源学校这一所高中就有6名学生考入全市理科前十，而富源学校此前并不是当地知名高中。

随后有家长质疑其中或有“高考移民”存在，这源于三年前该校与河北著名高中衡水中学的合作。富源学校高中部招生宣传资料称，2016年，富源学校与河北衡水中学开始深度合作办学，成立了衡水中学深圳市富源分校。

“高考移民”是中国高等教育中的特殊现象。公开资料对高考移民的解释为，由于中国幅员辽阔、考生众多，且各地区之间教育水平存在较大的差距，所以实行各省、市、自治区分别进行评卷和划定高考录取分数线的政策。而部分考生利用各地存在的高考分数线和录取率的差异，通过转学或迁移户口等办法到高考分数线相对较低、录取率较高的地区应考，这样的考生被称为“高考移民”。

近日发酵的舆论指出，通过高考移民的操作方式抢夺广东省诸如清华、北大等名校的招生指标，对于深圳本地学生而言是一种极大的教育不公。

5月5日，广东省教育厅专门下发《关于做好治理“高考移民”工作的通知》，开展治理“高考移民”专项行动，要求各地在5月10日前对从外省转入广东省的普通高中学校就读的学生转学条件进行全面排查，重点排查其学籍、户籍转入是否合法合规。重点纠正人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象。

广东省教育厅称，“高考移民”通过不正当手段挤占了考生正常的高校入学机会，严重影响了本省正常的教学秩序和普通高校的招生录取工作。

在前天举行的广东省普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，省教育厅厅长景李虎进一步强调，要做好高考移民清退工作，各地要全面深入、细致、严格排查高考移民，全面稳妥清退高考移民，确保高考公平。