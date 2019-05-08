郭台铭阐述“双腿论”：政治改革走了三十年 经济已有点落后

台湾鸿海董事长郭台铭昨晚在面簿发文说，有网友看到他昨天在记者会上的表现，以为他要开国术馆了。他对此澄清说，其实这是他针对政经发展提出的“双腿论”。希望以简单的动作，说明国家持续向前迈进的关键密码。

据联合新闻网报道，郭台铭表示，一个国家要向前走，就跟人一样，要用两条腿走路，一条腿是经济腿，一条腿是政治腿，当他先把经济的腿跨出去，跨十年、再跨二十年，想要再往前跨，这个经济的腿必须要非常稳；相同的一个国家的政治要进步转型，政治腿势必也要往前跨出去。而这两条腿缺一不可，经济这条腿如果站稳了，政治这条腿就比较容易可以跨出下一步。

郭台铭举中国大陆为例说，这个经济腿已经跨出去撑了三十年，已经到极限了，如果说经济的腿想要再往前跨，却不把政治的腿往前跟进的话，那就没办法达到平衡，继续跨出去。

郭台铭强调，像此时正好碰到中美贸易战发生，经济腿被绊脚索绊住了，失去了稳定，所以他就必须做出政治改革，国家才会站得稳。这就是他为何谈中国大陆必须要转型的基本道理。

郭台铭说，回到台湾的状况，却是刚好相反。台湾过去在政治改革过程中，虽然自由民主往前跨，可是经济这条腿却没有跟得上。所以台湾的问题就是政治改革已经往前走了三十年，执政党也已经轮替三次，这当然是台湾的骄傲。然而另一方面对于经济来讲，台湾现在却有点落后，越来越多人觉得生活很苦、年轻人买不起房子，不敢结婚生子，所以需要有人来带动这条经济的腿往前跨，让它活络起来，不再“脚麻没感觉”。

郭台铭说，以他四十多年的成功经验和执行力，一定能带领台湾经济跨出关键一步！让我们一起迈向成功！