港媒：孟晚舟保释期 隔空操控港豪宅转按中银

据网媒“香港01”报道，华为副董事长孟晚舟引渡一案将在本周四（9日）凌晨（加拿大时间早上10时）续审，她会否被引渡至美国受审依旧成为焦点。在引渡听证会前，她隔空操控财产，在今年2月初一次过还清向加拿大汇丰银行，借用的两个豪宅按揭贷款。

根据去年底的法庭文件，孟晚舟及丈夫刘晓棕在加拿大温哥华的两所物业分別有250万加元（约253万新元）及500万加元（约506万新元）贷款额未还清。

报道称，加拿大土地注册处文件显示，孟晚舟于2016及2018年分別为加拿大两个物业，向加拿大汇丰银行借贷1千500万加元（约1千518万新元）及500万加元（约506万新元）。

据法庭文件资料，孟晚舟及丈夫在2009年以270万加元（约273万新元），购入现时正居住的温哥华邓巴区（Dunbar）28号大道的大宅。该豪宅在2017年市值更升至约560万加元（约567万新元）。

孟晚舟及丈夫其后在2016年再购入达8千170尺桑拿斯区1603号马修斯大道大宅，该豪宅在2017年市值为1千630万加元（约1千649万新元）。

除缴清加拿大两所物业按揭外，香港土地注册处资料显示，孟晚舟透过丈夫办理手续，将2016年向香港汇丰银行人借用的维港湾及擎天半岛两所香港物业按揭的贷款还清，由丈夫刘晓棕在3月27日同日转按至中银（香港），刘为借款人，孟则为按揭人。两份注册文件，刘均以孟的法定授权人身份签署。

翻查香港土地注册处资料，孟晚舟与丈夫刘晓棕早在2012年，以3千350万港元（约582万新元）购入九龙站上盖豪宅擎天半岛一高层单位，单位现时市值约5千200万港元（903万新元）；孟晚舟并在2014年以1千870万港元（325万新元）购入维港湾顶层复式单位，现单位已升值至逾3千300万港元（573万新元）。

孟晚舟在引渡听证会开庭前，还清加拿大两豪宅按揭，更把香港合共逾亿港元的两所物业转按至中银（香港），多个举动均与英资汇丰撇清关系，未知是否与汇丰疑曾向美国司法部举证华为有关。

据悉《华尔街日报》曾透露，汇丰发现了华为进行可疑金融交易，因而向美国调查当局通报。

另一方面，路透社在2月曾报道，汇丰银行在2017年向美国司法部进行简报时，举报及指控华为涉隐瞒或欺骗汇丰，经空壳公司Skycom与伊朗有生意往来，涉违反美国对伊朗制裁的规定。