美众议院无异议通过台湾保证法 倡对台军售常态化

美国联邦众议院于华盛顿当地时间7日傍晚通过《2019年台湾保证法》与《重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺》决议案。台湾保证法要求对台军售常态化、重启美台贸易协定会谈。

据台湾网媒“Yahoo奇摩”报道，美国联邦众议院对两案进行投票。《2019年台湾保证法案》获得无异议通过，《重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺》决议案则以414票赞成、0票反对、17票弃权的压倒性高票数通过。

《台湾保证法》法案的国会意见指出，台湾是美国自由开放印太战略的重要部分；对台军售应常态化，尤其应协助台湾发展及集成不对称战力，其中包括水面下作战及防空战力；美国贸易代表署（USTR）应于2019年重启台美贸易暨投资架构协定（TIFA）会谈，并以签订自由贸易协定（FTA）为目标。

在台湾参与国际组织方面，国会意见指出，美国政策为支持台湾有意义参与联合国、世界卫生大会（WHA）、国际民航组织（ICAO）、国际刑警组织（INTERPOL）及其他适当的国际组织，并支持台湾以会员身份参与联合国粮农组织（FAO）、联合国教科文组织（UNESCO）及其他非以国家为必要参与条件的国际组织。

《重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺》决议案草案指出，《台湾关系法》及六项保证已成为协助维持西太平洋和平、安全与稳定的重要元素，增进美台政治、安全与经济利益。

决议案指出，《台湾关系法》及六项保证在目前及未来都是美台关系基石。以去年生效的《台湾旅行法》为依据，鼓励双方所有层级官员互访并与对口官员会晤，并且重申美国总统应依据包括《亚洲再保证倡议法》等各项立法及根据台湾安全所需，常态性对台移转防卫装备。