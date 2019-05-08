行业人士：中美贸易争端是造成金属价格剧烈波动的主因

据路透社报道，行业消息人士本周在香港指出，中美贸易争端是造成金属价格震荡的主要问题，市场参与者准备迎接持续剧烈变化的局面。

中美贸易谈判形势丕变本周对全球金融市场造成打击，投资者面临中美两国10个月来的贸易战可能升级、而不是结束的前景。

美国高级贸易官员周一表示，中国在贸易谈判中作出的一些重要承诺上后退，促使总统特朗普上周末威胁要提高中国输美商品关税。新关税定于周五生效。

复瑞渤投资商贸（Freepoint）大宗商品策略师David Wilson表示，贸易紧张形势重现，导致金属市场交易形势更为严峻。“这非常戏剧化，显然我们现在的问题是，我们并不知道特朗普接下来会在推特上说什么，这令交易金属变得极其困难。”

在LME Asia Week会议的观众互动调查环节，回复了调查的受访者中有57%的人表示，他们预计贸易紧张局势和政治风险将是影响今年金属市场的首要问题。

中银国际环球商品市场策略主管傅晓表示，在中美努力达成贸易协议之际，不排除出现更多曲折的可能性，这种不确定性可能进一步扰乱金属市场。“当我们听到有关中美双方正朝达成协议迈进的报道时，市场不应过于满意。从交易的角度来看，我们应该时刻牢记...我们可能会面临大量波动性。”

上海有色网（SMM）新加坡办事处总经理Ian Roper说，第一季对于金属需求而言，中国出现了一些令人鼓舞的经济信号。

“显然，今年迄今为止，尤其从需求来看，中国方面变得更加乐观，而其他地方变得更加悲观。对中国的乐观看法强势回归，”他说。

