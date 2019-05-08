面对中美贸易战 新华社时评：磋商才是解决问题的正确路径

在美国宣布重燃贸易战烽火之际，新华社今天发布时评称，合作始终是中美最好的选择，磋商才是解决问题的正确路径，当务之急美国应和中国共同努力、相向而行，争取在相互尊重基础上尽早达成互利共赢的经贸协议。

以下为新华社时评全文：

北京时间6日凌晨，美方突然宣布将于5月10日把2000亿美元中国输美产品加征的关税从10%升至25%。在中美已完成十轮经贸高级别磋商、朝着“努力达成一致”方向不断靠近的背景下，美方这一举动令人遗憾、不得人心。中方的立场和态度一贯而明确：合作始终是中美最好的选择，磋商才是解决问题的正确路径，当务之急美方应和中方共同努力、相向而行，争取在相互尊重基础上尽早达成互利共赢的经贸协议。

经贸摩擦一年多来，美方威胁对中国产品加征关税，类似情况以前多次出现。从中国自身看，中方在经贸磋商中展现最大善意和诚意的同时，始终抓住契机按照既定部署和节奏深化改革开放。从博鳌亚洲论坛2018年年会到首届中国国际进口博览会，再到第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，一系列主场外交上中国接连向世界宣示改革开放重大举措。正是以开放促改革、促发展，历经中美经贸斗争洗礼，中国经济这片大海更加辽阔深邃。

以今年一季度为例，中国经济不仅保持平稳增长，而且市场主体信心回升，特别是刚刚过去的“五一”小长假旅游消费井喷，凸显中国经济的实力和潜力。历经一年多磨练，中国企业家和普通百姓更多了一份淡定从容，全社会抗压能力在风雨面前经受住考验，也进一步证明，只要办好自己的事情，天塌不下来。

贸易战没有赢家。中美作为世界最大的两个经济体，其经贸斗争对世界经济影响十分深刻。在当下全球经济依然增长乏力之际，中美双方的合作共赢，不仅是双方的唯一选择，也是促进世界和平和繁荣的责任担当。

置身全球百年未有之大变局，对中国而言，无论外部环境如何变幻，未来关键要保持战略定力，一如既往做好自己的事情，以不变应万变。以新中国成立70年尤其党的十八大以来的历史性成就为基石，中国经济韧性强劲，消费市场空间广阔，拥有近14亿勤劳智慧、众志成城的中国人民，共建“一带一路”带来更加多元的国际市场，还有反对保护主义、单边主义和霸凌主义国家的支持……这些都让我们坚信：只要改革的脚步不停歇、开放的大门越开越大，就没有力量能够阻挡中国向前发展。

对于中美贸易战，中国一直都是不愿打、不怕打、必要时不得不打。一年多交锋，中方对中美经贸问题的长期性、复杂性、艰巨性认识更加深刻，始终坚持底线思维，做好两手准备：坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，在原则问题上绝不妥协；尽最大努力扩大利益交集，争取实现互利共赢的结果。可以说，对任何可能出现的变数，我们是有充分准备的。

据最新消息，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美，这一积极的信号，让外界看到了中国的理性。自去年12月中美元首阿根廷达成重要共识后，从中国传统小年夜到西方情人节，从元宵佳节、清明节到国际劳动节，双方团队密集往返北京和华盛顿，牺牲节假日通宵达旦工作，推动磋商艰难前行取得来之不易的积极进展。在此关键阶段，无论中美两国人民还是全世界人民，都不希望看到前期磋商成果付诸东流。

登高望远天地阔。合作共赢才能通向世界更好的未来，中美经贸关系是双赢关系，绝非零和博弈，越到关键处越需要双方用更多智慧扩大共识、减少分歧。双方相向而行，聚焦合作、管控分歧，寻找到新时期互利共赢的相处之道，为中美乃至全球的繁荣发展送去福音。

