就《逃犯条例》 港大律师公会忧被移交港人人权不受保

香港政府早前提出修订《逃犯条例》，律政司司长郑若骅昨天在记者会上，反驳社会“域外司法管辖”、“港人港审”的建议。对此，大律师公会执委石书铭批评政府未有交代大陆司法与人权的看法，担心一旦通过修订《逃犯条例》后，被移交回大陆的港人逃犯人权得不到保障，要求政府交代。

据《星岛日报》消息，石书铭今早在一个电台节目表示，郑若骅指被移交港人可以在香港透过司法复核提出对人权的关注，但法院的权力受限于只能审视行政过程是合理保障人权，不能代行政机关决定是否移交，也不能保证被移交港人在大陆的人权保障，担心一旦通过修例后，被移交回大陆港人逃犯的人权得不到保障。

此外，他也认为立法会议员田北辰提出的“港人港审”方案可行，既可扩大香港司法管核权，又能处理去年台湾杀人案，不会违反刑事法不得具追朔力原则。

对于郑若骅提到“港人港审”会改变香港刑事法律制度行之已久的“属地原则”，石书铭回应说，“属地原则”是指一个司法管核区只有权利管理该区发生的罪案，但强调并非“一成不变”，举例香港法院已获赋予处理境外性侵害儿童罪行等。

他批评政府的方案，以单次个案方式处理移交逃犯请求，并无长期协议框架下的保障。