美轰炸中国驻南联盟大使馆20周年 中国驻塞使馆昨举行纪念活动

中国驻塞尔维亚大使馆网站透露，中国驻塞尔维亚使馆于昨天（7日）举行纪念活动，缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。此外，中国媒体也选择在今天纷纷发文纪念此事件。

中国驻塞尔维亚使馆大使陈波及全体馆员、塞尔维亚劳动、就业、退伍军人和社会问题部部长乔尔杰维奇、塞尔维亚记者协会主席拉多米罗维奇、贝尔格莱德市市长助理佩特罗尼耶维奇，以及中国新闻机构驻塞记者、中资机构、华侨华人和友华人士代表等近百人昨天出席活动。全体人员在纪念碑前肃立默哀，并向烈士敬献花圈。

中国驻塞尔维亚使馆于昨天（7日）举行纪念活动，缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。图片来自中国驻塞尔维亚大使馆网站。

除此之外，《环球时报》今天也刊登题为《20年后的今天，看谁还敢“误炸”我使馆！》的文章，称虽然此事件已经过20年，但背后的真正原因，在中国仍然充满争议。

该文章写道，在1999年的全球GDP排名中，中国以10973亿美元位列世界第七，而今天中国的经济体量已稳居世界第二位，并向第一位稳步进发。中国的综合实力，国际地位及影响力和20年前相比，都是天壤之别。

该文章说，那场“误炸”也让很多中国人更加清醒了，因为这就是现代版的“落后就要挨打”。但20年后，中国的先进战斗机更多了，标志性的第五代隐形战斗机歼-20已经具备了作战能力，如今已经进入批量建造的阶段。而且，中国空军执行远距离飞行任务的能力今非昔比。

中国驻塞尔维亚使馆于昨天（7日）举行纪念活动，缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。图片来自中国驻塞尔维亚大使馆网站。

另一方面，有中国官媒背景的时评人“牛弹琴”也在今天撰文指出，过去20年，尽管仍有着种种的不足，但中国国力的提升有目共睹。过去几年，中国航母下海，大飞机上天，高铁更是四通八达等等，并强调塞尔维亚已不是原来的塞尔维亚，中国也已不是原来的中国。“中美关系也发生了重大变化。考验依然会有，屈辱永远不忘。”

中国驻塞尔维亚使馆于昨天（7日）举行纪念活动，缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。图片来自中国驻塞尔维亚大使馆网站。

据人民网此前报道，1999年3月24日，以美国为首的北约在没有得到联合国安理会授权的情况下，不顾国际社会强烈反对，打着所谓“人道主义”的旗号，对南联盟——一个主权国家发动了长达78天的狂轰滥炸，造成了超过3500人遇难、1万2500多人受伤、数十万难民背井离乡，制造了当时冷战结束后最大规模的人道主义灾难。

同年5月7日深夜，以美国为首的北约悍然对南联盟进行轰炸，用导弹袭击了中国驻南联盟大使馆，造成正在使馆中工作的新华社记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎、朱颖不幸牺牲，同时炸伤数十人，使馆馆舍严重损毁。