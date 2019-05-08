民政部回应德云社演员众筹事件：将引导平台修订自律公约

据《新京报》消息，德云社相声演员众筹事件日前引发公众关于网络众筹平台规范的质疑和讨论，记者从中国民政部获得回应称，个人求助不属于慈善募捐，不在民政部法定监管职责范围内，但由于影响到慈善领域秩序规范，下一步，民政部将引导平台修订自律公约，针对群众关切持续完善自律机制，也将动员其他平台加入自律。

民政部表示，个人求助在形式上属于民事赠与关系，没有通过慈善组织进行，不属于慈善法规定的慈善募捐，不在民政部门法定监管职责范围之内。

2017年，民政部会同有关部门出台了《公开募捐平台服务管理办法》，其中对个人求助明确了相关的权利义务。《办法》规定，“个人为了解决自己或者家庭的困难，通过广播、电视、报刊以及网络服务提供者、电信运营商发布求助信息时，广播、电视、报刊以及网络服务提供者、电信运营商应当在显著位置向公众进行风险防范提示，告知其信息不属于慈善公开募捐信息，真实性由信息发布个人负责。”

民政部表示，虽然个人求助不属于慈善募捐，但都是老百姓奉献爱心，客观上影响到慈善领域的秩序规范。为了帮助个人大病求助平台健康发展，民政部积极引导有关平台联合开展自律。

2018年10月，爱心筹、轻松筹、水滴筹三家平台联合签署发布“个人大病求助互联网服务平台自律倡议书及自律公约”，健全事前审查、提款公示、在线举报等功能，建立求助人“黑名单”，强化信用约束，提升公开透明，欢迎社会监督。民政部称，近几个月来，有关平台遵照自律公约条款进行相关改造和调整，成效正在显现。

消息称吗，民政部下一步还将引导平台修订自律公约，针对群众关切持续完善自律机制；也将动员其他平台加入自律。