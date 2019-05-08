特朗普就贸易谈判向北京加力施压 白宫对华鹰派占据上风

据彭博社报道，因传中国在中美贸易谈判中就一项重要承诺反悔，美国总统特朗普已加大力度向中国施压，同时他圈子里的对华鹰派阵营遂而发现自己占据了上风。

就在中美双方看上去接近达成协议的时候，特朗普周日发出要对中国几千亿美元商品提高关税的威胁，这标志着他长期以来一直主张必须采取更强硬对华路线的政治盟友们取得了一项胜利。

“我们国家正站在十字路口，面对这个美国有史以来最大的攸关存亡的威胁，特朗普要跟随直觉而不软化立场，比以往任何时候都来得更重要，”前白宫首席策略师史蒂夫·班农周一在《华盛顿邮报》上撰文写道。

班农称，即使美国达成协议，也只会是“中美长达多年的经济和战略战争中的一项临时休战协议”。班农最近帮助重建了一个冷战时期的组织——当前危险委员会（Committee on the Present Danger），来聚焦中国。

报道称，一段时间以来，就算在幕后有过多次激烈交锋，特朗普的幕僚们还是试图展现出统一的对华战线。但有多位现任和前任政府官员表示，随着时间推移，所有人的立场都变得更加强硬。

美国财政部长史蒂文·姆努钦和贸易代表莱特希泽周一对记者表示，特朗普的整个经济团队都同意上调关税的最新举措。莱特希泽表示，在美国认为已经落定的一份协议草案的条款上，中国谈判代表变卦了，姆努钦表示谈判“方向出现了巨大转变”。

美国政府以白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗为首的鹰派人物一直以来都认为，中国是一股向美国发动经济战争的敌对势力。在他们看来，达不成任何协议要好过总统和姆努钦等更鸽派幕僚做出很可怕的让步。鸽派幕僚密切关注着谈判对金融市场的影响。

“总统夹在这两派中间左右为难，”华盛顿研究机构R Street Institute的贸易政策顾问Clark Packard说。“如果市场大跌，他将受到来自更以市场为导向的派别的压力，比如姆努钦。另一方面，还有莱特希泽和纳瓦罗这样的鹰派告诉他说，不要妥协。”

自特朗普发推文以来，标普500指数一度下跌2.2%，而中国股市重挫4.9%。在中国最高贸易谈判代表刘鹤仍将访问华盛顿的消息公布后，中国股市周二收涨，但上证综指在这短短两天里仍蒸发了4千870亿美元市值。

中国表示，若美国真的提高关税，将立即进行报复。

中国社会科学院的吕祥说：“中方还是派代表团去表示中方始终坚信，双方应该通过磋商来解决所有的问题，不管美方做出什么样的表态”，“如果特朗普从本周五加征关税，对我个人的理解就是双方谈判破裂。我们甚至要预备坏上加坏的局面了”。

白宫提高关税的计划冲击了国会中的党派忠诚度，国会的许多共和党人——特别是来自受到中国反制关税措施影响的农业州的议员，对他的贸易政策持怀疑态度。不过，特朗普获得了来自参议院民主党领袖舒默的支持。

“如果我们坚持下去，我们就能真正在中国问题上取得进展，”舒默周一表示。

参议院农业委员会主席、堪萨斯州共和党人Pat Roberts周二在与副总统彭斯会谈后表示：“农业区很多人感觉我们是这整件事情中的一颗棋子。”

“如果他能做成一笔好的交易，我们将受益匪浅，”Roberts谈论特朗普说。“所以我们和总统一起坚持下去，而不是分开。”

报道指出，特朗普已一再推迟与中国达成协议以及在无协议情况下将采取报复性关税措施的最后期限。这是姆努钦和总统最高经济顾问库德洛的胜利果实；后者已就谈判破裂的市场后果发出警告。

但随着谈判持续展开，莱特希泽变得更加高调了，而且特朗普现在听得进去他的话。他的观点虽然与班农或纳瓦罗并非完全一致，但比姆努钦或库德洛更强硬。纳瓦罗著有《致命中国》（Death by China）一书。

据知情人士透露，是莱特希泽促使特朗普周日发布了上述推文——在他向特朗普通报了所谓的中国谈判代表在上周北京会谈期间企图否定美国认为已经谈妥的条款后。知情人士称，中国宣称他们不会同意修改任何中国法律，这一立场会阻碍特朗普政府为终止其眼中的中国盗窃美国知识产权做法而作出的努力。

知情人士还说，因为相关磋商较为敏感，而且一直都是在秘密状态下进行的。

莱特希泽周一告诉记者，美国寻求中国在产业补贴、知识产权盗窃等问题上实质性地改变自己的行为，他说这些问题多年来损害了美国经济。

“我们不是在反对一些良性的行为，”莱特希泽说。“而是我们试图纠正一些错误的行为。”

报道还称，就特朗普而言，他倾向于在公开场合站在他政府中的鹰派那边，很出名的一件事是，他在12月发推文宣布：“我是一个关税人”。但他也将美国股市走势视为自己总统生涯的某种晴雨表，并鼓励谈判代表在他的2020年连任竞选之前达成提振股市的协议。

“最终，总统必须把2020年与经济挂上钩，而与中国进行旷日持久的血腥斗争，是会让经济不那么好的，”特朗普首任联合国大使Nikki Haley的前助手Packard称。