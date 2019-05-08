亚股下滑而债市上扬 市场担忧中美达不成贸易协议

据路透社报道，亚洲股市今天追随美股跌势，投资者转向避险公债，因人们担心中美似乎达不成贸易协议，全球经济增长将受到拖累。

中国周二表示，国务院副总理刘鹤将于本周前往华盛顿，进行为期两天的贸易磋商，为达成协议作最后的努力，以避免美国大幅上调中国商品关税。

明晟MSCI亚太地区（除日本外）股指下跌0.75%，触及3月底来最低水准。

中国沪综指下滑1.6%；澳洲股市跌0.6%；韩国股市跌0.5%；日股日经指数跌1.6%。

美股周二收低，标普500指数跌1.65%，道指下跌1.8%，受中美贸易谈判忧虑影响。

全球股市本周开局震荡，美方周一指责中国在谈判期间的承诺有所倒退。此前美国总统特朗普在周日意外宣布将把针对2000亿美元中国商品的关税从10%上调至25%。

“从股市角度来看，当下焦点是美中官员即将进行的两日贸易磋商，”Sumitomo Mitsui DS Asset Management的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“但很难想像双方能在短短两日的磋商中解决分歧。市场可能不得不重新开始考虑将贸易冲突视为长期因素。”

由于投资者的恐慌情绪打击与增长相关的资产，公债价格跳升，收益率大幅下跌。

指标10年期美国公债收益率、德国公债收益率和日本公债收益率均跌至一个月低位。

日本10年期公债的负收益率进一步下降，最新报负0.060%。汇市方面，美元连续第四日下滑，兑日圆JPY=触及六周低位110.09日圆。

日圆作为避险货币，在出现市场动荡和政治冲突时通常会上涨。

欧元兑美元EUR=持平报1.1199美元，上日收盘也几乎持平，守住过去几日的窄幅交易区间。

新西兰元兑美元NZD=D4下滑0.5%报0.6560美元，之前新西兰央行周三把指标利率从1.75%调降至1.5%。新西兰元兑美元稍早一度低见0.6525，为2018年11月以来最低。

澳元兑美元AUD=D4小涨0.2%至0.7022。

澳元处于攻势，周二澳洲央行维持利率在1.5%不变，尽管外界预期会降息。

美国原油期货涨0.8%至每桶61.88美元，继周二大跌1.36%后收复一些失地。

原油价格此前下跌，因美中贸易忧虑重燃令人愈发担心全球增长放缓可能抑制大宗商品需求。但美国制裁伊朗和委内瑞拉，令市况维持相对紧俏，为油价带来潜在支撑。

布兰特原油期货涨0.5%至每桶70.24美元，脱离周一触及的一个月低点68.79美元。