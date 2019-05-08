刘结一厦门会王金平 闭门谈两岸

台湾前立法院长王金平与中国大陆国台办主任刘结一今早在厦门海悅山庄香茶宫会面。现场戒备森严，不让媒体进入。有消息称，王金平将和刘结一谈及以血缘与寻根祭祖做为化解两岸分歧的开始，两岸共同发扬中华文化。

据联合新闻网报道，王金平今早八点在下塌的厦门会议中心酒店和记者共进早餐。他坦承，这次来漳州白礁祭祖，就是向祖先向神明报告，向神明请示。王金平说，台湾人有个习惯，在遇到大事时要请示祖先、向神明报告，例如台湾人结婚前都要宰杀猪公，祭拜祖先、祭拜各路神明。

被问到为何要选择这个时间来祭祖，王金平回应说，1992年他曾携妻子赴南通、北京看病。当时其妻的类风湿性关节炎没有较好抑制药品，他先赴上海转赴南通，寻访一名90多岁老中医；随后赴北京协和医院看访一位西医，但效果不大。之后一直有机会来大陆，尤其是2007年，但因事未能成行。

王金平先回顾了自己的祖先由山西迁到固始，再到八闽，后来五代十国时自立为闽王，一直到郑成功时迁台过程。但他话峰一转说，他曾在台湾接待过很多大陆贵宾，像一些省长、市长、协会会长等。不过大陆很多人对他有误解，尤其是三一八学运事件，认为是他的责任。

他强调，相关事件其实是国民党自己做出来的，他只不过是出来收拾烂摊子，但却一直被误解。

报道称，今早王氏宗亲“祭祖寻根团”的多数成员前往南普陀寺参观，寺方也派出接待人员讲解并接待。不过，王金平临时取消前往南普陀，直到10点20分，才自会议中心酒店出发，前往厦门海悅山庄。而海悅山庄从上午8点起，警方就采取严格的安保措施，各路口都有警察和便衣警卫人员。

海悅山庄内部则贴出因活动需要的通知，称“茶香宫”自早上10点到下午2点将临时关闭。

消息称，原来设定的时间和地点，是今天中午刘结一会见王金平并宴请，地点在悅华酒店。但由于台湾媒体过早曝光，大陆方面才决定修改时间和地点。