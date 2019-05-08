美众院一致通过《台湾保证法》 台外交部：持续深化伙伴关系

美国众议院于美东时间7日一致同意通过《台湾保证法》与《重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法之承诺》决议案；《台湾保证法》要求美国对台军售常态化及重启台美贸易协定会谈。台湾外交部今天对此表示诚挚欢迎与感谢，并将持续务实深化台美合作伙伴关系。

据《自由时报》消息，美国众议院于美东时间5月7日以一致同意方式，通过众院第2002号《2019年台湾保证法案》（Taiwan Assurance Act of 2019），另以414票赞成、无人反对的压倒性票数表决通过众院第273号《重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法之承诺》决议案。

《台湾保证法》由众院外委会主席安格尔（Eliot Engel）、共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）、亚太小组主席薛尔曼（Brad Sherman）、共和党首席议员游贺（Ted Yoho）及众院“国会台湾连线”两位主席迪马里（Mario Diaz-Balart）和康纳利（Gerald Connolly）等六位众议员于4月1日共同提案。

《台湾保证法》法案重申美国支持台湾有意义参与国际组织的一贯政策；支持对台军售常态化，协助台湾发展及集成不对称战力；呼吁美国贸易代表署与台重启会谈，并以签订双边自由贸易协定（FTA）为目标。法案也敦促国务卿检视对台交往准则，并向国会提交检讨结果及《台湾旅行法》执行情形报告。

众院《重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法之承诺》决议案则重申《台湾关系法》及“六项保证”是台美关系的基石之外，也鼓励台美所有层级官员依《台湾旅行法》进行互访；敦促美国总统应依据《亚洲再保证倡议法案（ARIA）》等各项立法，常态性转移国防装备给台湾，探索与台湾扩展及深化双边经贸关系的机会；同时呼吁国务卿支持台湾有意义参与国际组织，并肯定台美在对抗恐怖主义及全球人道援助等领域的合作。

台湾外交部今天表示，适值《台湾关系法》立法40周年之际，美国国会两党台湾友人以具体行动展现对台湾的坚定支持，极具正面意义，外交部对此表达诚挚感谢。外交部并强调，将持续以务实态度，与美方携手合作，稳健深化台美合作伙伴关系。

