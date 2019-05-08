国民党总统初选制度定调 党务人士：不用登记、不用授权委托书

国民党主席吴敦义上周六强调，不论主动、被动参与总统初选，参选人“一定要缴交作业费与登记”、参加政见发表会，有人要代缴500万元（新台币，约22万新元）的作业费，也要有参选人委托书，引发“卡韩”质疑。国民党对此表示，这次初选会一切从简。

据联合新闻网报道，国民党党务人士表示，这次总统初选参选人参赛权，将由提名协调小组评估认定，将所有具胜选机会者纳入，再以全民调方式产生候选人，没有领表、登记程序。

党务人士解释，吴敦义所认知的是最正规初选形式，但这次总统提名是采另订特別办法形式的协调式初选，参选人产生形式相对弹性；党秘书长曾永权已向吴说明，原规划初选制度仍遵循4月底常委提案精神处理，没有需要再改变地方。

党务人士指出，中常会决议另定总统提名特別办法，参考去年台中市长“协调提名”模式，就是要让包含鸿海董事长郭台铭、高雄市长韩国瑜都能参与初选，把所有可能最强的人全部纳进来一起比，大家再一起接受初选结果，团结对外，限制会尽量解除。

但党务人士说，毕竟是协调式初选，不管主被动参与总统初选机制，所有参选人都要被公平对待，享有同样的权利与义务，加入机制都要缴500万元选务作业费；若有参选人不便主动缴费，由其他人要代缴也不用有委托书。

党务人士指出，500万元选务作业费将“多退少补”，支付选务作业经费后有结余，就平均退还给所有参选人；若不够就加收，党部不会从中赚钱，实际支出多少就多少。

至于政见发表会，党务人士指出，目前初拟的总统提名作业要点中规划，要在北、中、南、东举办四场政见发表会，但若未来多数参选人在初选座谈会中，表达无须举办也可不办；若确定举办，有特定参选人不参加，也不影响参与初选资格，不会硬要谁来。

对党内制度“卡韩”质疑，党务人士说，缴500万元选务作业费可能有问题的人，不一定只有韩国瑜，其他也可能有参选者觉得过高，但“有人希望他选就会帮他想办法”，就像去年高雄市长选举，也是大家捐款帮他。

党务人士认为，不能因为特定人可能是被特邀加入总统初选，就说他参加初选不要钱，办民调与政见会钱都要別人出，这样其他参选人也会觉得不公平，最后输的人心里可能也不服气。