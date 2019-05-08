赖清德：选总统不是为了特赦陈水扁

针对《镜周刊》报道他公器私用，将台南市政府台北办公室做为私人竞选办公室一事，台湾前行政院长赖清德表示，该报道并非事实，只有偶尔跟朋友见面时才会借该办公室，但为了避免误会未来不会再去借。他也说选总统的目的不是为了特赦前总统陈水扁，而是希望赢得人民支持，捍卫台湾主权。

据中时电子报消息，赖清德今天应屏东科技大学教师会邀请到校演讲时说，台南市政府台北办公室并非他的竞选办公室，他跟幕僚开会或向专家学者请益政策时，是另外租借商务会馆会议室，只有偶尔跟朋友见面时才会去借台北办公室，这点在选举时有跟台南市长黄伟哲洽接过。

赖清德说，如果对台南市政府造成困扰，他愿意表示歉意，为了避免误会，未来不会再借来使用。至于立法院过去的同事到台南市政府台北办公室，都只是来跟他加油打气，并没有参与他的选举工作，也非他的操盘手。

记者问到他对自贸区的看法，赖清德表示自贸区的议题在马英九总统时代就曾大力推动过，但后来无疾而终，现在又重新抛出这个议题，恐怕对台湾经济发展无实质上帮助。未来时代是数位经济时代，应该在这基础上把台湾建设为自由经济岛，才是正确的。

另外，对于民进党初选手机民调的看法，赖清德表示“不宜”。他说民进党是民主政党，有完整初选制度，既然初选制度已经公告且在执行，如果说边进行、边延长时间、边改办法，恐怕对民进党来说是一种伤害。

赖清德演讲结束后，有学生提问他“台湾独立”路线该是怎样时，赖清德回应说，台湾已经是主权独立国家，名字叫中华民国，不需要再另外公投独立。而台湾前途只有台湾2300万人民可以决定，现在的做法是发展经济、造福人民，以及壮大台湾。

另有学生询问如果他当选总统，是否会特赦陈水扁时，赖清德表示，他选总统的目的不是为了特赦陈水扁，而是希望赢得人民支持，捍卫台湾主权，不被并吞。不过他认为，陈水扁案有程序正义、审判法官被换掉等问题。