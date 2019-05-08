去年抢夺公交车方向盘的女乘客被取消落户上海

去年12月4日，上海浦东发生一起抢夺公交车方向盘事件。乘客梁某某因未及时下车导致坐过站，与公交车司机争吵要求下车未果后，强行拽拉方向盘，致使行驶中的公交车失控，撞击同向行驶的电力公司工程车。梁某某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，已于去年12月13日被浦东检察院批准逮捕。

据《新民晚报 》报道，目前外省市人员申请上海户口主要有两种途径，一种是通过劳动部门，如人才引进、居转户、留学人才落户等，另一种是通过公安部门，如结婚、随迁等。但无论哪种途径，只要涉及违法犯罪行为的，就一票否决。

浦东新区人民检察院金检察官介绍：被告人梁某坐公交车的时候，因为自身原因错过了下车的时机，这个时候公交车的车门已经关闭了，她要求司机再次打开车门，这时候司机给她打开了车门。但是第一次打开的时候，梁某觉得公交车司机言语不当，所以她没下车，双方发生争执，在这个过程当中，司机第二次打开了车门，这一段打开车门的时间大概有十几秒钟，如果梁某要下车的话是完全可以下车的，但是她一直觉得司机言语中对她有不当的行为，所以她还是没有下车，然后双方发生了争执。

检察官表示：“提审犯罪嫌疑人梁某的时候，她供述说：如果没有什么意外情况，她再过几个月就可以在上海落户。但是因为现在涉及到刑事犯罪案件，她这个落户肯定已经取消了。梁某明知自己的行为会造成危害的后果，但是她还是置公民的人身安全和财产安全于不顾，实施了拉拽公交车方向盘的行为。她的行为虽然没有造成严重的后果，但是足以危害公共安全，已经触犯了刑法第114条的规定，涉嫌以危险方法危害公共安全罪。最高人民法院、最高人民检察院、公安部在今年一月发布了指导意见，对于此类危害安全驾驶的行为，进行了明确的性质认定，并且要求对此类行为从严依法惩处。”