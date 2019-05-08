人造肉概念迅速蹿红 一文了解到底什么是人造肉

据新浪财经报道，随着美国人造肉公司“Beyond Meat”的上市暴涨，人造肉这一概念迅速蹿红，并迅速从美国股市火到中国股市，近期相关概念股连续逆市暴涨。概念龙头哈高科、双塔食品已经连续三个交易日一字板，来伊份、京粮控股等多家公司也有不俗表现。

根据招商证券研报，目前中国A股市场并没有真正意义上的人造肉公司。先前也有多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念。天宝食品表示，公司暂无植物蛋白肉产品。煌上煌表示，公司目前末涉及人造肉相关业务。众兴菌业表示，目前没有涉及人造肉的计划。海欣食品则表示，人造肉分为两种，公司部分产品有使用大豆蛋白类原材料，属于其中大豆蛋白肉的范畴，公司将积极研究相关技术和产品的转化应用。

不过，这依然不能阻止股民对相关个股的疯狂追捧，招商证券也表示，不排除相关公司会在该领域布局。那么问题来了，人造肉到底是啥？

据公开资料，人造肉并不是真的肉，主要有大豆蛋白以及动物干细胞培育两类。根据Beyond Meat的招股书介绍，该公司产品的主要原材料为大豆、豌豆蛋白及其他植物原料。Beyond Meat将这些植物蛋白进行加工，让它们看起来和肉长得一样，闻起来和肉一样，味道也和肉一样。

从营养学角度来说，人造肉和真肉的蛋白质含量大致相同，其他营养元素则有所不同。就热量情况来看，人造肉和真正的牛肉所含的热量差不多。就价格来看，Beyond Meat生产的人造肉食品要比真正的肉贵一些。在纽约的“Whole Foods”连锁店，两块Beyond Meat的人造肉饼标价5.99美元，几乎是两块碎牛肉饼价格的两倍。

