“一带一路”沿线已成全球第二大贸易板块

《“一带一路”贸易投资指数（BRTII）》（以下称BRTII）报告5月7日在北京发布。报告对2012年至2017年的41个样本国进行分析测算，并从规模、便利化、风险、潜力四个维度，对“一带一路”沿线国家的贸易、投资发展情况及未来趋势进行全面评估与量化分析。报告显示，“一带一路”内部贸易在全球总贸易中的占比提升明显，至2017年已达13.4%，其内部贸易体量已相当于欧盟内部贸易体量的65%。

据《经济日报》报道，对外经济贸易大学经济学部部长、国际经济贸易学院院长洪俊杰教授说：“经过测算，我们发现从内部贸易规模看，‘一带一路’沿线国家和地区已经成为继欧盟之后的全球第二大贸易板块，外资流动逆势上升，互联互通红利逐渐显现。可以预计，‘一带一路’沿线地区将持续成为未来全球经贸增长的新亮点。”

“目前，已有127个国家和29个国际组织同中国签署各类形式的‘一带一路’合作文件。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲说，“贸易投资畅通是推动世界经济发展的强大动力，通过促进提升‘一带一路’贸易投资便利化水平，降低软、硬设施互联互通综合成本，以及交易成本和营商成本，将大大提升参与各国的经济全球化广度和深度。”

BRTII研究发现，“一带一路”倡议提出以来，沿线国家内部贸易联系愈发紧密，全球贸易参与程度稳步提升，2017年贸易参与度达到55.2%。从贸易方式看，中间品贸易成为“一带一路”区域贸易的主要形式，2017年“一带一路”中间品贸易占区域内贸易的61.0%。

BRTII结果显示，2017年中国中间品进口总额为9431.2亿美元,其中自“一带一路”沿线国家进口3023.1亿美元。中国巨大的市场需求极大促进了“一带一路”国家贸易增长。

报告认为，庞大的中国市场将成为引领“一带一路”沿线国家经济持续增长的新动力。但与此同时，尽管相关贸易和投资风险呈平稳下降趋势，但由于存在结构性风险，制约了发展与合作潜力释放。指数评价结果显示，“一带一路”沿线国家各项贸易投资波动性较大，不利于推动“一带一路”贸易投资畅通。

BRTII研究预计，未来“一带一路”有望成为全球新的贸易投资增长中心之一，但也需要在促进贸易投资便利化、弥补基础设施投入不足、提升价值链合作、缩小区域间的不均衡上加强国际合作。