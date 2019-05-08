沪综指收跌1.1% 因中美贸易关系紧张且数据喜忧参半

据路透社报道，中国股市今天下跌，因出口数据弱于预期，另外投资者对中美久拖不决的贸易战忧心忡忡。

沪综指收跌1.12%，报2,893.76点。沪深300指数收跌1.43%。

此外，沪深300金融地产指数收跌1.82%，沪深300主要消费指数收跌1.42%，沪深300地产指数收跌1.27%，沪深300医药卫生指数收跌1.55%。

深综指收跌0.65%，创业板指数收跌1.482%。

中国4月出口意外下降，但进口出人意料实现五个月来首度增加，经济状况表现不一。投资者此前预期数据可能进一步显示中国经济正在企稳。

在政策扶持下，“内需增加可能推动整体进口需求在未来数月提速，但全球贸易环境充满挑战，意味着2019年整体进口增幅可能维持温和，”汇丰分析师Jingyang Chen今天在报告中写道。

中国昨天表示，国务院副总理刘鹤将于本周前往华盛顿，进行为期两天的贸易磋商，为达成协议作最后的努力，以避免美国大幅上调中国商品关税。

美国高级贸易官员表示，中国在贸易谈判中作出的一些重要承诺上后退，促使总统特朗普威胁周五将把2000亿美元中国输美商品的关税从10%提高至25%。

“刘鹤访美期间完成双边贸易谈判的可能性已下降，重新出现贸易摩擦的风险上升。这将给中国下半年的出口前景蒙上阴云，尤其考虑到中国出口有很大一部分在去年底就提前下单了，”澳新银行驻香港资深中国经济学家王蕊在出口数据公布后的报告中写道。

中国央行公开市场今日进行100亿元人民币七天期逆回购操作，本周迄今已向市场净注入500亿元人民币。中国银行间市场隔夜质押式回购利率周三早盘最低成交报1.04%，创下自1月7日以来四个月以来盘中新低。

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数下跌0.78%，日股日经指数收跌 1.46%。

上海股市跌幅最大的个股包括大智慧、禾丰牧业、上海梅林，均挫跌10%。

截至目前，沪综指今年上涨16%，但本月月线迄今跌近6%。

上海交易所约有231.53亿股成交，上日成交量为253.28亿股。

沪综指目前低于50日均线，但高于200日均线。