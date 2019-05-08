大连警方破获特大团伙海上盗窃海珍品案

大连警方今天（8日）发布消息称，大连长海县公安局近日破获了一起特大团伙海上盗窃海珍品案，抓获犯罪嫌疑人21名，现场查获被盗海参1500余斤，价值30余万元人民币（约6万新币）。查扣大马力高速摩托艇三条、机动车七台、刀具11把及其他作案工具30余件。

据中新社报道，2018年6月以来，长海县公安局陆续接到辖区某公司养殖海域发生盗捕海珍品的警情。尤为恶劣的是，当护海人员发现盗捕船只前去制止时，犯罪分子竟持刀威胁恐吓，行为极其猖獗。接报后，为尽快破案，警方成立专案组，全力开展侦查破案工作。经民警先期工作发现，该案件系团伙作案，且手段隐秘，每每利用夜幕掩护，乘摩托艇窜至养殖海区，以秘密潜水捕捞的方式盗窃大量海参及其他海珍品。

警方通过积极与海警支队大连大队等部门协同作战，最终锁定了以孙某华、孙某岭和曲某为首的3个犯罪团伙。今年4月28日，专案组获取重大线索，该犯罪团伙将于4月29日凌晨到某集团公司海域继续盗窃。4月29日凌晨1时许，3艘被锁定的嫌疑船只高速驶入养殖海域，大肆盗捕海参等海珍品后，驾驶高速船只逃离作案海域；上午6时许，3个犯罪团伙的成员在码头登陆，就在他们销赃时，警方将他们一举抓获。至此，这起特大团伙海上盗窃海珍品案成功告破。

经调查，以孙某华、孙某岭和曲某为首的3个犯罪团伙自2018年6月以来，时常乘坐高速摩托艇，利用黑夜和恶劣天气作掩护，窜至长海县及周边海域实施盗窃海参等海珍品，累计作案10余起，涉案金额高达500余万元人民币。

目前，以孙某华、孙某岭和曲某某为首的3个犯罪团伙的21名成员，已被大连长海警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。