《远见》民调：若韩国瑜、柯文哲参选 民进党全输

针对明年台湾总统大选，知名杂志《远见》近期针对可能的总统参选人进行支持度调查，发现泛蓝支持者最看好高雄市长韩国瑜，以及鸿海董事长郭台铭，泛绿支持者则倾向支持前行政院长赖清德。《远见》并进行跨党派对比式民调，发现如果韩国瑜参选，支持度高出其他竞争者。

据联合新闻网报道，该民调发现，问及政治立场是国民党与泛蓝暨中间偏向选民，最支持国民党哪位候选人时，高达41.8%最支持韩国瑜出线，远高于排名第二的郭台铭（17.1%），前新北市长朱立伦则排第三（11.1%），前立法院长王金平排第四（8.3%）。询问政治立场是民进党与偏绿暨中间偏向选民，绿营初选最支持谁？赖清德得到36.6%的支持度，微幅胜过蔡英文的35.3%。

“远见研究调查”在今年4月29日至5月1日进行民调，采住宅电话额手机双底册并行，分別完成584份和582份、合计1166份有效样本，以95%信赖度估计最大抽样误差为正负2.87%。

《远见》再取目前泛蓝民调支持度前两名，即韩国瑜、郭台铭，与民进党可能参选人蔡英文、赖清德，再加入无党籍可能参选者台北市长柯文哲、前行政院长张善政，一共进行四组、四人的跨党派对比式民调，得出结果：若韩国瑜出战，目前支持度赢过所有其他候选人；若韩国瑜不参选，而柯文哲参选，柯文哲的支持度为目前最高。

《远见》指出，以韩国瑜、柯文哲、蔡英文、张善政的四人对比式民调，询问受访者最支持谁，韩国瑜以36.3%胜出，柯文哲居第二，27.1%，蔡英文则居第三，20.6%；以郭台铭、柯文哲、蔡英文、张善政的四人进行对比式民调，则柯文哲胜出，支持度30.0%，郭台铭小输在后，26.3%，蔡英文20.8%，仍居第三。

另外，以韩国瑜、柯文哲、赖清德、张善政四人进行对比式民调，韩国瑜胜出，拿下36.2%支持度，柯文哲第二，29.4%，赖清德则拿下第三，18.9%； 最后以郭台铭、柯文哲、赖清德，张善政的四人进行对比式民调，则柯文哲居上风，支持度达31.2%，郭台铭居第二，25.5%；至于赖清德则拿下第三，20.6%。

《远见》称民调显示，韩国瑜、柯文哲、郭台铭，三个人的支持度，明显领先其他传统政治人物，显示台湾人民期待“非典型政治人物”出线，创造政治新局。《远见》进一步从年龄、户籍区域等不同族群，分析选民偏好。在年龄层部分，柯文哲是年轻人最爱。而韩国瑜与郭台铭，较吸引年长者支持。