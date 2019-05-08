四川省住建厅原巡视员王卫南被开除党籍

据四川省纪委监委消息：日前，经四川省委批准，省纪委监委对四川省住房和城乡建设厅原巡视员王卫南严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，王卫南理想信念丧失，法纪意识淡薄，对党不忠诚不老实，打探案情，向组织提供虚假情况掩盖事实，对抗组织审查;奢靡腐化，贪图享乐，接受管理服务对象宴请、娱乐活动安排;欺瞒组织，不报告个人有关事项;“亲”“清”不分，甘于被“围猎”，违规收受礼金及公司干股，搞权色交易;擅权妄为，违规退还企业投标保证金;道德败坏，追求低级趣味;利用职务上的便利，在承揽工程等方面为他人谋取利益并非法收受巨额财物，大搞权钱交易。

王卫南严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经四川省纪委常委会会议、省监委委务会议研究并报省委批准，决定给予王卫南开除党籍处分;按规定取消其享受的待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。