中国商务部：如美国上调关税中国将采取反制措施

中国副总理刘鹤即将赴华盛顿进行新一轮中美贸易谈判前夕，中国商务部8日深夜表明，如果美国在本周五将2000亿美元中国输美商品的关税上调至25%，中国将“不得不采取必要反制措施”。

商务部网站8日深夜11点23分发出发言人谈话称，美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。

美国总统特朗普上星期天（5日）通过推特投下震撼弹，宣布将从本周五起对2000亿中国商品加征的关税从10%调高至25%，并威胁对另3250亿元的商品也征收25%关税。相对于去年中美贸易战酝酿初期，中国商务部“奉陪到底”的表态，这次中国官方最初的回应相对克制，外交部强调仍希望争取在相互尊重的基础上达成互利双赢的协议。

不过，中国官媒过去两天加大火力回击美国的关税威胁，《人民日报》、新华社等纷纷刊文，强调中国经济有足够韧性，并鼓励年轻人把应对中美挑战视为时代使命。

刘鹤定于华盛顿时间本周四至五与美国谈判团队进行中美第11轮经贸磋商。外界高度关注，特朗普早前宣布的额外关税是否将按原定计划10日生效，以及谈判是否会在关税上调的情况下继续进行。有分析认为，中国对内进行舆论准备，对外姿态转硬，是表明刘鹤本次赴美不会接受城下之盟。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）

