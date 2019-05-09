中国房企多地开启"抢地"模式 单日拿地金额近300亿

五一小长假刚过，土地市场便热闹起来，仅5月8日单日，多家房企在各地的拿地总金额便接近300亿元。

据《每日经济新闻》报道，自3月份以来，热点城市土地市场明显升温，尤其是热点一二线和强三线城市土地竞拍市场普遍回暖。

据记者不完全统计，5月8日，包括天津、苏州、济南在内的10余个城市共成交约32宗地块，单日成交金额近300亿元。当日拿地的既有如碧桂园这样的头部房企，也有金地、奥园等实力房企，其中更不乏像天阳、秦山等各地中小规模房企。

值得注意的是，在5月8日成交的32宗地块中，除极个别地块为底价成交外，高溢价率成交地块占据多数。

同策咨询研究中心总监张宏伟分析认为：“房企预期近两年市场将好转，防止在市场上升阶段踏空而进行积极点布局。但从总价和溢价率来看，当前有些过热。”

中指数据研究报告显示，2月成交楼面价同比结束了连续11个月的下跌态势，3月同比涨幅进一步扩大，4月楼面价同比涨幅保持在20%以上，绝对价格已达历史单月次高水平，仅较2017年9月最高水平低400元/平方米。部分热点城市土地溢价率也现底部回升态势，甚至超过100%。

究其原因，上述报告分析认为，部分大型房企短期补货意愿强烈、企业资金压力得到缓解、行业投资更加聚焦一二线热点及强三线城市、短期土地市场供不应求导致竞拍热度加剧等因素共同催热了土地市场。