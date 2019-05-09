中国4月CPI今天将公布 预计连续两个月处于“2时代”

中国国家统计局今天（9日）将公布4月份居民消费价格指数（CPI）。受油价等因素影响，市场普遍预计，4月份CPI同比涨幅或继续扩大，连续第二个月处于“2时代”。

据中新社报道，国家统计局此前公布的数据显示，3月份CPI同比上涨2.3%，涨幅相比前月大幅回升。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，4月以来，蔬菜价格有所下降，鸡蛋价格持续上涨，进入4月下旬，畜产品价格反弹，水果价格回升。

另一个值得关注的因素是，4月油价经历一次下调和两次上调。

交通银行金融研究中心首席经济学家连平分析，蔬菜供应量充足导致菜价略有下降，猪肉价格涨势也有所放缓。受此影响，预计4月食品价格环比将小幅下降。另外，近期国际油价有所回升，成本油价调整，预计非食品价格同比涨幅略回升至1.9%的水平。同时，4月翘尾因素将小幅回升到1.3%的水平。

连平说：“综合以上因素，初步判断2019年4月份CPI同比涨幅可能在2.2%-2.6%左右，取中值为2.4%，涨幅相比上月继续小幅回升。”

中国金融数据和分析工具服务商Wind提供的资讯数据显示，17家研究机构对4月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.6%。其中，预测的最大值为2.9%，最小值为2.2%，若上述平均预测值兑现，CPI将继续处于“2时代”。

国家统计局今天也将公布4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）。Wind数据统计的17家机构预测均值为：4月份PPI同比上涨0.6%，涨幅较上月扩大0.2个百分点。