美国务卿就中国和华为问题告诫英国 称“现在不应动摇”

据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥周三告诉英国，英国需要改变对中国及其电信设备公司华为的态度，视中国如同苏联一样对西方国家构成威胁。

蓬佩奥质疑英国特雷莎·梅政府对北京的态度，并试图刺激伦敦，称如果是铁娘子撒切尔(Thatcher)夫人，她会对中国采取更加强硬的立场。

蓬佩奥向英国传递了一个强硬的信息。英国上月允许中国华为有限参与英国5G网络非核心部分的建设。

“现在我们任何一方都不应动摇，”蓬佩奥在伦敦的一场关于两国特殊关系的演说中表示，他改述了撒切尔夫人对已故美国前总统布什(George H. W. Bush)说过的一句名言。

美国已告知盟国不要使用华为的技术来建设新的5G网络，因为担心其可能成为中国间谍活动的工具，华为已否认这样的指控。英国则表示将允许华为发挥有限的作用。

蓬佩奥表示，“扪心自问：当中国透过腐化或高压手段侵犯国家主权时，铁娘子会保持沉默吗？她会允许中国控制未来的互联网吗？”

“安全性不足将阻碍美国在可靠网络内共享某些信息。这正是中国想要的，透过网络、而不是子弹和炸弹来分化西方联盟。”

蓬佩奥表示，中国在欧洲、亚洲和美国窃取了敏感的知识产权和商业数据，他还单独挑出华为。

“中国政府可以光明正大地要求取得通过华为和中兴通讯系统的数据。为什么会有人把这种权力授予一个极其侵犯网络空间的国家？”他问。

“我们知道5G是一项主权决策--但此决策必须考虑到更广泛的战略背景，”他说。

另据英国《金融时报》报道，英国外交大臣杰里米 亨特(Jeremy Hunt)回应称，英国政府尚未就5G网络做出最终决定，并表示正在“非常仔细”地考量有关这家中国制造商的证据。

