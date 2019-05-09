共享单车当废铁卖？ofo回应：已达到报废年限

据华西都市报报道，8日，有网友向记者爆料，位于成都市武侯区学府二段的一处拆迁工厂内，堆积如山的报废小黄车被压扁装车，等待废品厂以15元每辆价格回收运走。随后，记者实地探访该处报废厂，目睹了报废小黄车被碾压装走的过程。

记者目测货车上已经被装运的共享单车以及场内待运的废车，以ofo居多，还有少量其他品单车。

记者联系上该报废厂相关人员，对方表示：现场大概有三千辆小黄车，该厂为小黄车的车辆报废合作方，此地长期堆积废弃小黄车。近期由于城管要求需要清理场地，由小黄车联系该厂，在近两天完成集中报废工作。

对于网友爆料中所提到的，这批小黄车将以15元每辆的价格回收，以及后续是否会有更多小黄车进行报废，对方表示“只有领导才知道”。

随后，记者采访附近居民了解到，这片区域近半年内一直堆放着大量小黄车，近几天突然有货车频繁出入，把这些废弃车辆运走。至于谁在负责运输、要运往哪里，附近居民表示并不清楚。

几千辆单车集中处理，是否如传言那样被当做废品变卖？此次报废车辆如此之多，是否会影响到正常运力？对此，记者求证了ofo，ofo相关负责人回应，此次报废清理属于政府监管下，企业对车辆的正常管理行为，涉及车辆只占成都投放量的非常小一部分，已达到报废年限。

而对于此前“ofo将退出成都市场”的传言，ofo也做了回应：将在努力经营单车业务的同时，拓展更多业务可能性。