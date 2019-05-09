孟晚舟在加拿大出庭 代表律师称其被捕不合法

华为首席财务官孟晚舟在加拿大当地时间昨天（8日）在温哥华法院出席引渡审讯。孟晚舟律师团在庭上辩称，孟晚舟在加拿大被捕不合法，也没有需要将她引渡到美国的证据。

综合加拿大广播公司和路透社报道，孟晚舟代表律师说，他将申请中止引渡程序，并称美国总统特朗普早前就孟晚舟事件发表过的言论意味着此案具有政治动机，并称特朗普的言论具有恐吓性质，“腐蚀（corrosive）”法治。报道没有提及代表律师指的是哪些特朗普言论，或是代表律师是否具体说出特朗普所发表的言论内容。不过，特朗普曾向路透社表明，只要符合国家利益，他将愿意介入孟晚舟事件。

律师团也表明，他们将向法庭提出申请，要求公布来自控方的额外资料，包括关于孟晚舟去年12月在温哥华被捕的资料。

加拿大不列颠哥伦比亚省最高法庭将在9月23日处理上述申请，孟晚舟届时要再次出庭。

除此之外，孟晚舟也提出基于安全考量迁居的要求，并获得法官答应。

孟晚舟（中）在加拿大当地时间昨天出席引渡审讯，结束后便离开温哥华的最高法院。（彭博社）

华为也发表声明称，公司一直相信孟女士是清白的，并认为美国下令逮捕孟女士是非法滥用程序，背后有政治因素驱动，而非出于法治考虑。

声明提到，孟晚舟的律师今天在法庭上披露了三个重要事项。首先，针对孟女士发起的刑事案件完全基于不实指控。律师今天在法庭上明确指出，孟女士的行为是公开、透明的，银行人员也完全了解相关问题的实际情况。孟晚舟陈述的PPT没有误导性，银行了解Skycom在伊朗的业务和运营的性质，也了解华为与Skycom的关系。因此，没有证据证明孟女士有“欺骗、不诚实或其他不正当手段”的行为，银行也没有因孟晚舟的陈述面临利益被剥夺的风险。

其次，加拿大相关部门在美国联邦调查局（FBI）参与下采取的行动对孟晚舟依据《加拿大权利与自由宪章》所享有的权利造成了多次、严重的侵犯。加拿大司法部公布的证据表明，拘捕孟晚舟是由加拿大皇家骑警、加拿大边境服务局和美国FBI三部门互相配合的。加拿大皇家骑警故意延迟出示拘捕令，以“例行入境检查”为名对孟晚舟实施非法扣押和搜查。另外，他们还搜查了孟晚舟的行李，并根据FBI的指示扣押其手机和其它电子设备，强迫其交出密码。关于此案件的更多关键证据目前还在加拿大皇家骑警、加拿大边境服务局和司法部手中，孟晚舟后续将向法庭申请，要求加拿大皇家骑警、加拿大边境服务局和司法部进一步公布相关证据。

最后，逮捕孟晚舟违反了美加引渡条约及加拿大《引渡法》的核心原则—双重犯罪原则。美国对孟晚舟的指控是基于美国对伊朗的制裁，但是加拿大目前并没有针对伊朗的金融制裁，因此孟晚舟面临的指控在加拿大并不构成犯罪。引渡请求不满足双重犯罪的要求。

声明也指出，律师认为引渡程序过程中出现的政治因素将导致对公正的严重损害，也会使孟晚舟的合法权利受到侵害。孟女士将据此向法庭申请停止引渡程序。

华为说，加拿大是一个尊重法治以及《加拿大权利与自由宪章》的国家，并认为执法机构的官员在任何时候、任何情况下都应遵守法治原则，对所有人，包括加拿大公民和到访者都一视同仁。华为在最后提到：“我们相信加拿大的司法体系，我们也期待孟女士尽快重获自由。”