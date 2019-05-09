特朗普指华破坏贸易协议 白宫：中方暗示望达共识

（早报讯）美国宣布对价值2000亿美元中国商品加征进口关税后，中国决定依然派出代表团赴美会谈。白宫发言人桑德斯周三表示，已获中方暗示，北京政府仍希望达成贸易协议。美国总统特朗普宣称，中方领导人在贸易谈判上“破坏协议”，令他决定进一步加征关税。

中美双方周四（9日）将在华府展开新一轮会谈，但气氛跟前一轮在北京的会谈已显著改变。中国商务部周三扬言，若美方的加征关税措施生效，中方将采取反制措施。不过桑德斯向媒体透露，中方依然希望会议有成果。她说：“我们获得暗示，他们希望达成协议。我们双方的团队正持续进行协商。他们明天将再会谈。我们再看情势如何发展。”

特朗普周三晚在佛罗里达州巴拿马海滩一个活动上提到，中国副总理刘鹤周四到华盛顿继续中美贸易磋商，形容对方是“好人”，但称“不过他们破坏了协议”。

特朗普上周日（5日）突然在社交网站宣布，周五（10日）起向中国销美的2000亿美元（约2724亿新元）商品的关税税率，从10%调高至25%。英国媒体引述消息报道，美国政府上周五（3日）收到北京的外交电文，指中方有意对双方近150页贸易协议草案作系统性修改，使两国数月以来的磋商成果化为乌有，也令特朗普一怒之下调高关税。