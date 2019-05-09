中国4月份CPI、PPI环比略涨 同比涨幅略有扩大

中国国家统计局9日发布了2019年4月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据，4月份CPI、PPI环比略涨，同比涨幅略有扩大。

据中新网报道，中国国家统计局城市司处长董雅秀解读称，从环比看，CPI由上月下降0.4%转为上涨0.1%。其中，食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.01个百分点；非食品价格上涨0.1%，影响CPI上涨约0.09个百分点。在食品中，鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹，上涨3.3%；部分水果供应偏紧，鲜果价格上涨2.6%；受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格继续回升，上涨1.6%。上述三项合计影响CPI上涨约0.11个百分点。春季气温适宜，鲜菜供应增加，价格下降4.5%，影响CPI下降约0.13个百分点。在非食品中，出行人员增多，飞机票、景点门票和旅行社收费价格分别上涨10.5%、3.5%和1.6%，合计影响CPI上涨约0.07个百分点；受成品油调价等因素影响，汽油和柴油价格分别下降0.4%和0.3%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨6.1%，影响CPI上涨约1.19个百分点；非食品价格上涨1.7%，影响CPI上涨约1.35个百分点。在食品中，鲜菜价格水平仍处于高位，同比上涨17.4%，影响CPI上涨约0.43个百分点；猪肉价格上涨14.4%，涨幅比上月扩大9.3个百分点，影响CPI上涨约0.31个百分点；去年秋季北方水果欠收，今年存量不足，鲜果价格上涨11.9%，影响CPI上涨约0.22个百分点。在非食品中，医疗保健、教育文化和娱乐、居住价格分别上涨2.6%、2.5%和2.0%，合计影响CPI上涨约0.93个百分点。据测算，在4月份2.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为1.2个百分点。

从环比看，PPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；生活资料价格由上月持平转为上涨0.2%。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有28个，比上月增加16个。在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.0个百分点；农副食品加工业，上涨0.2%，扩大0.1个百分点。涨幅回落的有石油和天然气开采业，上涨3.6%，回落2.0个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.3%，回落1.0个百分点。由降转涨的有化学原料和化学制品制造业，上涨0.3%；非金属矿物制品业，上涨0.1%。降幅扩大的有燃气生产和供应业，下降1.4%，扩大1.1个百分点；煤炭开采和洗选业，下降0.5%，扩大0.4个百分点。

从同比看，PPI上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；生活资料价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。在主要行业中，涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨10.1%，比上月扩大0.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨4.2%，扩大0.7个百分点；非金属矿物制品业，上涨3.7%，扩大0.1个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨1.9%，扩大0.5个百分点。由降转涨的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.4%；橡胶和塑料制品业，上涨0.1%。降幅收窄的有化学原料和化学制品制造业，下降1.9%，收窄0.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，下降0.4%，收窄0.7个百分点。据测算，在4月份0.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。