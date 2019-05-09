中资对美初创企业投资去年增至新高 但面临“巨大不确定性”

据路透社报道，根据一份新公布的报告，在地缘政治紧张局势加剧的情况下，中国投资者2018年对美国初创企业的投资仍创出最高纪录，但越来越不利的环境可能会导致今年投资减少。

纽约荣鼎咨询(Rhodium Group)发布的这份报告显示，去年中国实体对美国企业投资达36亿美元，超过了2015年创下的前纪录28亿美元，不过投资案数量从300多个减少到270个左右。

上述创纪录投资规模是在美国特朗普政府设置重重政策阻力的情况下实现的。美国对2,500亿美元中国输美商品加征关税，并惩罚了中国电信设备巨擘华为和中兴通讯，指控这两家公司卷入了间谍活动。该报告的调查结果显示，中国在美国创业行业中所起的作用增大，尽管美国制订了限制外资获取尖端技术的新法律。

报告警告称，该法律“可能会对未来的投资产生寒蝉效应”。

新法案名为外国投资风险评估现代化法案(FIRRMA)，扩大了美国外资审议委员会(CFIUS)的权力，令其可调查先前被排除在其权限之外的交易，连外资尝试购买美国初创企业少数股权也在调查范围内。

CFIUS从11月开始通过试点计划实施该法案，其效果无法完全体现到涵盖2018全年的荣鼎咨询报告中。政府设置了完全实施FIRRMA的最后期限，并将在明年初澄清一些含糊之处。

“我认为，关于法规的含义、解读、将如果实施、实施情况如何，这些都会导致这样一种情况发生，也就是如果到目前为止效果不大，也不足为奇，”前CFIUS成员Stephen Heifetz称。他目前是一名律师，为正接受CFIUS审查的公司提供顾问服务。

据路透报道，包括大型家族办公室在内的中国投资者已不钟情于与美国初创企业交易，并停止与这类企业接洽。但风险资本不透明，须披露信息少之又少，加之有诸多资金层来隐瞒钱款来源，导致要准确量化中资投资规模颇为困难。

荣鼎估计，2000年以来中资实体已向美国初创企业投资约140亿美元，其中80%的交易发生在2014年以后。

但该报告警告称，今年中资对美企投资情况存在“巨大不确定性”，并指出“在FIRRMA出台后，投资者组成型态、及目标产业和技术发生了明显变化”。

据荣鼎咨询，到今年2月时，来自中国国有投资者的投资几乎消失。2018年中期，每月有五笔左右此类投资。律师表示，这些由中国政府控制的投资者应该会发现，不可能获准向从事敏感技术的美国企业投资。

另外，中国创投资本家已试图避开CFIUS密切关注的那些行业，比如人工智能、数据分析和网络安全。上述报告称，去年大约40%的中资创投交易案集中在生物科技和制药企业。

然而，美国国际战略研究中心的防务与技术专家James Lewis表示，随着CFIUS加强对外资在生物科技领域投资的审查，中资在这个领域的投资可能不久就会变得更加困难。

中国经济放缓导致一些中国创投公司难以为继，也有一些投资者收缩海外支出，这让情况变得更加复杂。

报告称，“2019年剩余时间存在巨大的不确定性。”

