社媒专页谈台湾保证法：美参众两院版各有不同

美国众议院在当地时间7日无异议同意通过《台湾保证法》。有社媒专页发文指出，众议院通过的版本与3月通过的参议院版，在内容上有些许不同，并称众院版着重于强化美台外交关系与台湾国际参与，而参院版则多了军事及贸易议题，企图心更大。

据台湾《自由时报》今天（9日）报道，面簿专页“美国国会台湾观测站”发文指出，两个版本最大的三个不同之处。首先，参院版第三条第四项提到，要重启美台贸易投资框架协定（TIFA），这是众院版所没有的。

其次，参院版的第四条（台湾纳入国际组织）认为限缩台湾国际参与空间是“美国国家安全关切议题”，而众院版则说会对“全球安全”与“台湾安全与民主”有负面影响。参院版表示要支持台湾参与联合国、WHA（世界卫生大会）、国际民航组织与国际刑警组织，而众院版则增加了联合国粮农组织与教科文组织。

最后，参院版第六条的美台防御关系部份，众院版没有提到。不过，众院版同样有说要让军售常态化。

该专页认为，众院版着重于强化美台外交关系与台湾国际参与，内容及语言较为保守。而参院版在内容方面则多了军事及贸易议题，企图心更大。

专页分析，之所以会有差异，或许与主要推动该法案的议员背景有关。众院版的主要推手外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）很友台，但在作法上仍倾向于渐进式地强化台美关系。至于参院版的提案人柯顿（Tom Cotton）除了有军事背景，由身为共约明日之星的他所提出的版本，或许更能能应应的皇家政府立场。

该专页也表示，美国国会的两院权责几乎是平等的，如果两院通过的同一个法案内容不一，就会在两院协调委员会乔出一个最终版本，然后呈给总统签署。