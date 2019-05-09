中国商务部：对美国欧盟无缝钢管反倾销措施进行期终复审调查

中国商务部今天（9日）发布公告，决定对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

据商务部网站发布的消息，目前美国适用的反倾销税率为14.1%，欧盟适用的反倾销税率为13.0-13.2%。

公告称，2019年3月6日，中国相关高温承压用合金钢无缝钢管产业申请对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查，并继续维持该反倾销措施。

商务部审查后认为该申请符合立案条件，决定立案调查。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。

中华人民共和国商务部于2019年5月9日发布本年度第20号公告，决定对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查。目前美国适用的反倾销税率为14.1%，欧盟适用的反倾销税率为13.0-13.2%。

2019年3月6日，中国相关高温承压用合金钢无缝钢管产业申请对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查，并继续维持该反倾销措施。商务部审查后认为该申请符合立案条件，决定立案调查。根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。