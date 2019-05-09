台湾自制潜舰专用厂房今动土 构型首度曝光

两岸关系越趋恶化之际，台湾今天（9日）为用于建造首艘自制防御潜舰的厂房举行动土，潜舰构型也首度曝光，历经波折的“潜舰国造”计划正式跨过新的重要里程碑。

总统蔡英文今早在国安高层、军方将领和政府官员的陪同下，前往位于高雄的台湾国际造船公司（简称“台船”）主持典礼。她致辞时指出，落实国防自主是她“不变的决心”，台湾因地形、环境等问题，“必须要有不对称的作战观念和思维”。

台湾总统蔡英文今天出席用于建造自制防御潜舰的厂房动土仪式，并且在海军军官的陪同下，挥手致意。（取自蔡英文面簿）

近来对北京态度愈发强硬的蔡英文说：“其中，潜舰不仅能大幅提升海军的不对称战力，部署在本岛西南和东北水域的潜舰，更能有效吓阻敌舰围绕，包围台湾。”

两岸关系因蔡英文拒绝承认“九二共识”而急冻，北京为向民进党当局施压，过去三年多次派遣军机和军舰绕台，更在台湾本岛周围举行军演，其战机更一度在3月底打破两岸多年默契跨过台海“中线”，被民进党政府狠批破坏台海现状。

为降低对美国的军事依赖，“潜舰国造”是蔡英文2016年上任后重点推动的国防自主计划之一，除了强化水下防卫，过去曾在美国技术协助下设计和开发“经国号”多用途战机的台湾军方，也在民进党政府的鼓吹下力拼研发新一代战机。

根据规划，台湾军方将自主建造八艘柴电潜舰，以取代四艘老旧的“茄比级”和“剑龙级“现役潜艇。这项计划预计耗资493亿元（新台币，下同，约21.7亿新元 ），第一艘潜舰原型预计2024年第三季下水，2025年年底正式交舰。

然而，“潜舰国造”计划的执行一波三折，除了整体可行性备受岛内舆论质疑，高度敏感、最难自制的“红区装备”如光学潜望镜、通讯系统、动力系统和鱼雷发射管等，因须寻求他国商源而出现高度不确定性。

蔡英文指出，政府过去三年虽经历许多“批评、质疑、抹黑甚至是威胁”，但“潜舰国造”是“唯一的道路”，技术和红区装备的获得，是走这条路“必定会有的困难”。她说：“经过研究讨论后，我就下定决心，要带领海军、中科院和造船业，去克服这些困难。”

在北京的反对声中，美国特朗普政府去年已同意部分军工企业可向台湾输出技术，美国、欧洲、日本、印度多家企业也对潜舰项目表达参加意愿。

台船公司是潜舰的主要承造方。台船副总经理兼发言人周志明接受媒体采访时指出，考量区域各种政治风险、情势变化和战略考量，台船已向境外商源“大致掌握”潜舰所需的“主要装备”如推进系统。

（记者是《联合早报》台北特派员）