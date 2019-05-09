学者：中国强硬反击美国关税威胁是“暂时的必须”之举

中国副总理刘鹤赴美进行新一轮中美贸易谈判前夕，美国正式宣布明天（10日）起将2000亿元（美元，下同，约2727亿新元）中国输美商品关税从10%增至25%。中国商务部随即在深夜回击，表明美国一旦实施上述关税，中国“不得不采取必要反击措施”。

受访学者认为，中国此时采取更强硬姿态是“暂时的必须”之举，以向国内交代并让美国认识到贸易战将酿两败俱伤。中国官媒今早进一步宣称，中国不愿打但不怕打，“必要时不得不打”。

美国总统特朗普上星期天（5日）通过推特投下震撼弹，宣布对2000亿元中国商品加征的关税从10%调高至25%，并威胁对另3250亿元的商品也征收25%关税。美国《联邦公报》北京时间昨晚8时46分刊登公告，正式宣布从本周五起实施对2000亿美元商品的25%关税。

中国商务部两小时后随即作出反应，在深夜11时23分发出发言人谈话称：“美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。”

相对于去年中美贸易战酝酿初期，中国商务部“奉陪到底”的表态，这次中国官方最初的回应相对克制，外交部强调仍希望争取在相互尊重的基础上达成互利双赢的协议。

不过，中国官媒过去几天加大火力回击美国的关税威胁，强调中国经济有足够韧性，并鼓励年轻人把应对中美挑战视为时代使命。

刘鹤定于华盛顿时间今明两天与美国谈判团队进行中美第11轮经贸磋商。有分析认为，中国此时对内进行舆论准备，对外姿态转硬，是表明刘鹤本次赴美不会接受城下之盟。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时说，中国虽然派了刘鹤赴美，但也必须作出两手准备，如果特朗普让贸易战骤然升级，中国将采用几个月前曾使用的关税报复手段，尤其目前看来，中国不太可能完全同意美国在法律领域所提出的要求。

时殷弘说，中国当下采取更强硬的姿态是“暂时的必须”之举。他解释说：“如果中美贸易战升级，中国不硬干，特朗普政府会更气焰万丈，中国怎么向国内交代？又怎能使美国公众和商界认识到，打贸易战酿成的是两败俱伤？”

他悲观判断，从目前的形势看来，中美贸易战升级的可能性比不升级来得大。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯受访时也指出，面对美国加征关税，中国必然要作出反击，而事实上，特朗普去年就已威胁要“两步走”将关税从10％增至25％，中国对此应该已有所准备。

至于中国可能采取的具体反制手段，时殷弘认为，和中国上一次实行报复性关税一样，美国对华出口远少于中国对美出口，此时重点还是在于“打在痛点上”，“中国先前的报复，最多就是集中在美国农产品，因为那是特朗普主要的选民基础之一 。”

据法新社昨天报道，美国大豆协会主席史蒂芬斯（Davie Stephens）发表声明说，当地的大豆农民成为中国进行反击的目标，贸易战持续进行将产生更具破坏性的后果，为此呼吁特朗普收回征税威胁，并尽快结束与中国的贸易纠纷。

另一方面，中国官媒今早也陆续发表评论，宣示中国“不愿打但不怕打”的态度。官媒《环球时报》发表社评形容，中美第十一轮谈判像是一场“鸿门宴”，“一边是嘶嘶作响燃烧着的导火索，一边与中方继续谈判，这种场景真可谓开了贸易谈判史上从未有过的先河”。

社评写道：“对贸易战不愿打、不怕打、必要时不得不打，中国的这一态度什么时候都不会变……中国仍想达成协议，美国同样也很想达成。但是双方直到此时就是迈不过最后的分歧。看来中美都做好了从所谓‘休战谈判’转入‘边打边谈’状的思想准备。”

有中国官方背景的微信号“陶然笔记”在评论中进一步说，中国对“边打边谈”的状态并不陌生，更举例提到，在抗美援朝近三年，有整整两年时间是在边打边谈，“美方摆出架势准备继续加征关税，一副又要开打的样子，那么我们也作好了还击的准备”。

（记者是《联合早报》北京特派员）