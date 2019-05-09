孟晚舟将向加拿大法院申请停止引渡程序

作者：王纬温

华为首席财务官孟晚舟将向加拿大法院申请停止引渡程序。她也辩称，被加拿大政府逮捕和拘留并不合法，将她引渡到美国也毫无依据。

综合路透社、加拿大广播公司（CBC）等报道，孟晚舟当地时间周三（8日）早上到不列颠哥伦比亚省高等法院出庭。她身着黑灰色连身裙抵达法院，脚踝上戴着电子监视设备，其丈夫刘晓棕也到场旁听。

孟晚舟的律师团称，正在计划申请停止引渡程序的依据是，美国是出于政治动机要求引渡孟晚舟。在孟晚舟被捕后，路透社引述美国总统特朗普曾称，如果有助于与中国达成贸易协议，他将介入美国针对孟晚舟的案件。

孟晚舟的律师认为，特朗普的言论让美国没有资格在加拿大推进引渡程序。辩护律师芬顿（Scott Fenton）说，特朗普的言论具恐吓性并侵蚀法治。

华为今天凌晨也发表声明称，美国下令逮捕孟晚舟是非法滥用程序，背后有政治因素驱动，而非出于法治考虑。

47岁的孟晚舟是华为创始人任正非之女，去年12月1日在温哥华机场转机时被捕。她被指违反美国对伊朗的制裁令而受到美国通缉。孟晚舟10天后交出1000万加元（约1011万新元）保释金获释，其他保释条件包括佩戴电子监视设备，以及聘用专人安保团队全天候监控。

据报道，律师团提出的其他停止引渡程序的理由包括：加拿大当局在机场非法拘禁、搜查和讯问孟晚舟，并以例行移民检查作为幌子拖延时间，而后逮捕她。此外，美国对伊朗的制裁规定并不适用于加拿大，因而不符合引渡的“双重犯罪”（dual criminality）原则。根据加拿大《引渡法》和美加引渡协议，引渡人涉嫌的罪行需两国都认定为犯罪行为，才符合引渡条件。

芬顿对法庭说，在孟晚舟12月被拘留三个小时期间，她的权利“完全被剥夺”。华为媒体事务副总裁豪斯（Benjamin Howes）也在法庭外发声明称，孟晚舟的基本人权遭遇联邦调查局和加拿大官方“严重且反复的侵害”。

新加坡国立大学法学院副教授王江雨今早接受《联合早报》访问时，肯定孟晚舟律师团队的能力相当强，在抗辩中提出了有力的依据。其中，引渡必须属非政治性质，以及符合双重犯罪原是比较强有力的法律依据。

王江雨说：“特朗普的表现，中美之间的博弈，美国对中国气势汹汹的遏制趋势，（这些都）展现相当强的政治性……美国实际上把华为作为与中国进行国际政治博弈的一个抓手。”

至于双重犯罪，王江雨说，加拿大对伊朗的制裁其实仅适用于本国人，孟晚舟并非加拿大人，这项条例不适用于她。

控辩双方据报也在案件审理速度上进行攻防。尽管控方要求走“快车道”（fast-track）完成孟晚舟的引渡程序，但孟晚舟律师团表明，他们将向法庭提出申请，要求公布来自控方的额外资料，包括关于孟晚舟去年12月在温哥华被捕的资料。

王江雨表示，此案其实并无特别理由去走“快车道”程序，在正常情况下应该会拖上很久。他认为：“控方显然是想快刀斩乱麻……如果走‘快车道’，很显然就是为了迎合美方的需求。”至于此案将如何发展，仍将取决于法官最后的定论。

孟晚舟将于9月23日再度出庭，届时进行相关信息披露聆讯。引渡听证会日期则仍未确定，有报道称庭审最早预计明年1月才会展开，但这个过程也可能拖上数年时间。

另一方面，孟晚舟律师团周三也以保安工作较易安排为由，申请让孟晚舟从目前位于登巴（Dunbar）的住所，搬迁到位于桑那斯（Shaughnessy）的豪宅，当天获法院批准。（联合早报重庆特派员王纬温报道）