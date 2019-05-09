【逃犯条例】回归后不许移交逃犯至中国其他地方是刻意安排？ 港特首：这是废话

香港特首林郑月娥今天（9日）出席立法会答问会时说，有人称回归后《逃犯条例》不容许移交逃犯至中国其他地方是刻意安排，怕大陆法制有问题等，认为这些言论全部都是“废话”。

据香港《明报》报道，公民党杨岳桥在会上引述美中经济与安全审查委员会研究报告，提出国际社会忧虑“逃犯条例”对香港造成影响。不过，港府昨天回应称，条例参考了国际做法。杨岳桥质疑“是否全世界都误会，失实地理解这条例，只有林郑月娥政府才是正确”。

林郑月娥回应时指出，杨岳桥及部分议员往往引述外国政府，特别是美国政府的意见。她呼吁议员留意现今中美正在角力，希望议员能够看清楚事实，要维护香港利益。

林郑月娥说，港英政府1996年年底提出《逃犯条例》的初心，是为了避免罪犯逃避法律制裁，躲藏在香港，让香港成为罪犯天堂。杨岳桥反驳，称1997年年通过《逃犯条例》的初心，是故意限制将逃犯移交至内地。

她也说，有人称当年“逃犯条例”不容许移交逃犯至中国其他地方是刻意安排，怕大陆法制有问题，也有人称，原因是中国在中英谈判期间，担心容许香港和大陆移交逃犯会影响顺利回归。不过，她形容这些言论全部都是“废话”，着议员可以参阅立法会档案。