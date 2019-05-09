人民日报发文：美若在错误道路走下去 将严重损害台海和平稳定

中国大陆官媒《人民日报》今天（9日）就美国众议院前天通过的两项涉及台湾的决议案发表评论员文章称，美国若一意孤行在错误道路上走下去，势将严重损害中美重要领域的合作和台海和平稳定。

文章也提到，美国一些势力企图通过利用台湾问题干涉和牵制中国，这是粗暴干涉中国内政的冒险。

全文如下：

当地时间5月7日，美国国会众议院不顾中美关系大局，审议通过“2019年台湾保证法”与“重新确认美国对台及对执行台湾关系法承诺”决议案。此举严重违背基本的国际法准则和国际义务，具有严重危害性，中方对此坚决反对并已向美方提出严正交涉。

台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。中国维护国家主权、领土完整的决心意志坚定不移，坚决反对任何国家以任何形式或借口向台湾出售武器、武器装备或技术，这一立场是一贯的、明确的，也是坚定的。

世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，是世界各国发展对华关系的政治基础。中国人民反对“台独”分裂活动、争取完成国家统一的正义事业，得到了国际社会广泛理解和支持。现在，美方一些势力企图通过利用台湾问题干涉和牵制中国，这是粗暴干涉中国内政的冒险。中国捍卫核心利益的决心从来都是坚定不移的，外部势力针对中国核心利益的任何妄动，中国政府和人民决不会坐视不理。美方若一意孤行在错误道路上走下去，势将严重损害中美重要领域的合作和台海和平稳定。

当前，美方挑动台海敏感神经，引起两岸人民强烈愤慨。事实将证明，“台独”势力倒行逆施、挟洋自重，最终结果只能是自取其辱。中国人的事要由中国人来决定。两岸关系发展历程告诉世界，两岸同胞都是中国人，血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同，是任何人任何势力都无法改变的！

中方严正敦促美方尊重中国主权，尊重国与国交往的底线，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，阻止美国国会审议推进有关法案，妥善处理涉台问题。中国政府和人民有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何粗暴干涉中国内政的行为，坚定捍卫国家主权和领土完整。