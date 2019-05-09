中宣部副部长：亚洲文明对话大会不是为了文明对抗

中共中央宣传部副部长兼中国国务院新闻办公室主任徐麟今天（9日）指出，即将在北京开幕的亚洲文明对话大会不是为了文明对抗，恰恰是加强不同文明间的交流互鉴，取长补短，共同进步。

据中新社报道，也是亚洲文明对话大会筹委会副主任兼执委会副主任的徐麟也在国新办新闻发布会上宣布，大会将于本月15日在北京开幕，中国国家主席习近平将出席大会开幕式、发表主旨演讲，并出席有关活动。

徐麟说，亚洲文明对话大会是今年继第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会之后，中国举办的又一场重要外交活动，是具有标志意义的国际盛会。大会主题是“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”，大会主要包括开幕式、分论坛、亚洲文化嘉年华和亚洲文明周活动。

据徐麟介绍，亚洲47个国家以及域外其他国家的政府官员和文化、教育、影视、智库、媒体、旅游等领域的代表共计2000余人，将参加大会的开幕式和分论坛。

他也在会上回答记者提问时说：“我们也注意到这段时间国际舆论有一些言论和说法，渲染东西方‘文明较量’‘文明冲突’‘文明对抗’。这些说法如果是出于误解，那恰恰说明文明交流对话更有必要、更有价值、也更有意义。”

徐麟指出，中国既是文明交流互鉴的倡导者，更是身体力行的实践者。习近平主席多次在重要国际场合，倡议不同文明之间应当坚持兼收并蓄、交流互鉴、取长补短、共同进步。