被朱镕基称为最好的启蒙老师 中国人民大学前校长袁宝华逝世

中国人民大学前校长袁宝华今天（9日）逝世，享年103岁。

据中国《新京报》旗下“政事儿”公众微信号报道，袁宝华出生于1916年，1985年到1991年间，曾担任中国人民大学校长。他曾长期担任中国工业主管部门和国民经济综合部门的主要负责人，在中共十三大当选为中央顾问委员会委员。

中国前总理朱镕基曾称袁宝华为他最好的启蒙老师，是他一直努力学习的榜样。2015年5月，《袁宝华文集》出版发行，该书由朱镕基作序。

在序言中，朱镕基说，“宝华同志是我参加工作后的最早领导，也是我一直努力学习的榜样。1951年夏，我从大学毕业后，分配到东北工业部计划处工作。当时宝华同志担任计划处处长，我刚出校门，不知道如何工作，更不知道如何待人接物，宝华同志就是我最好的启蒙老师。他为人正直，工作勤奋，对人谦和，从不疾言厉色，总是使你感到他对你的信任、肯定和支持，让你敢于大胆地去工作。”

当时，出版社举行“袁宝华系列著作出版座谈会”，卸任后很少出席活动的朱镕基参加了座谈会。

报道引述人大官网的消息称，袁宝华担任人民大学校长期间深刻认识到，人民大学很多学科在全国处于领先地位，但现代化建设和经济改革对学校教学科研提出了新的问题和新的要求。对此，袁宝华多次提出要更新教学内容、改进教学方法，完善教学制度，他强调要及时吸收新的思想、新的观点、新的体系、新的方法和新的研究成果。

袁宝华尊重知识，尊重知识分子。他多次强调，“教师是建设人类文明的工程师”，“教师是我们国家建设的功臣”，“尊师重教是天经地义的”。他强调“民主办校”的问题，指出“要把人民大学办好”必须“紧紧依靠全体师生员工”，“发挥教工民主管理的作用”。

报道称，每年新学年开学，袁宝华都要举行学生座谈会，请新生谈入学感受，请老生谈暑假回家乡的情况，既沟通了思想，又提供了一个进行思想教育的很好的平台。他大力提倡和鼓励学生利用寒暑假及其他假日，借回乡探亲、学业实习等机会，做社会调查，并亲自为《中国人民大学学生社会实践论文集》撰写序言。

2017年9月28日，在中国人民大学迎接建校八十周年之际，102岁高龄的袁宝华出现在第七届吴玉章人文社会科学奖暨第六届人文社会科学终身成就奖颁奖典礼现场。

袁宝华是中国工商管理硕士（MBA）教育的开拓者。他针对美国MBA教育的发展方向提出“中国也要发展技术型的工商管理硕士”。