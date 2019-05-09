中国外交部：美国个别人士又老调重弹 我们听得都累了

美国国务卿蓬佩奥昨天（8日）访问英国时称，中国倡导的“一带一路”倡议损害各国主权，美国敦促英国对“一带一路”保持警惕并发声反对。中国外交部发言人耿爽回应时称，这两天美国个别人士又开始老调重弹，“我们听得都累了”。

据中国澎湃新闻报道，耿爽在例行记者会上说，一段时间以来，美国的个别人士针对“一带一路”倡议持续发表不负责任的言论，特别是在第二届“”一带一路”国际高峰合作论坛之前，有关的论调更是来势汹汹，甚嚣尘上。

耿爽指出，150个国家、92个国际组织、6000多名各国代表参加了第二届“一带一路”国际高峰合作论坛。这其中还包括50多名美国的代表。这是国际社会用国际行动对“一带一路”倡议投出的信任票和支持票，也是对美国言行的最好的回应。

耿爽说：“我们注意到这两天美方个别人士又开始老调重弹，继续对‘一带一路’倡议进行攻击和抹黑，他们说得不累，我们听得都累了。我想提醒他们，不要高估自己的造谣能力，也不要低估他人的判断能力。如果他们愿意，就让他们继续去说，我们会继续加油干。到底谁是搅局者，谁是实干家，国际社会自有公论。”

路透社早前报道，蓬佩奥周三告诉英国，英国需要改变对中国及华为的态度，并视中国如同苏联一样对西方国家构成威胁。