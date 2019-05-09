留言称唱歌就能考试及格 湖南一司法所长被缓刑犯指言语骚扰

中国湖南娄底市新化县一名女性缓刑犯向中国媒体声称，她被当地司法所所长言语骚扰，在微信上留言说缓刑犯“唱支歌，让你考试及格”。当地司法局长对此表示，该局将对此事介入调查。

据中国上游新闻报道，这名缓刑犯小菲（化名）去年因触犯刑法被判有期徒刑两年半，缓期三年执行。按规定，小菲要接受社区矫正，相关考核由西河镇司法所负责。

小菲说，接受社区矫正后，西河镇司法所所长肖某便加了她的微信。2018年，肖某与她沟通正常。2019年年初，因自己没有遵守规定，被司法所警告了一次。2019年4月初，她又被警告了一次。

第二次警告，小菲自觉委屈：“今年4月开始，肖所长总在微信上约我出去玩，我没答应，警告就来了。”小菲介绍，如果再被警告一次，她就要被收监了。所以，肖某每次给她微信上留言，她不敢不回复。可回复之后，她又不胜其烦。

上游新闻在梳理两人的微信聊天记录时发现：4月22日，微信名为“雨后阳光”的人约小菲出来玩时说：“喝茶洗脚散步吃夜宵都行。”

4月27日凌晨，“雨后阳光”说：“与你一起，能消除满身的疲惫。”“你是一个高品味的女孩子。”

5月8日凌晨，“雨后阳光”说：“亲爱的，你在哪里?”“唱支歌，让你考试及格。”

报道称，以上微信聊天均发生在深夜，多为凌晨零时至1时左右。

肖某昨天（8日）接受上游新闻记者采访时说：“你搞错了。”随后其电话一直占线。小菲称，事后肖某不停给她打电话，她非常害怕。“明天又要考试了，如果故意给我不及格，我就被收监了。”

新化县司法局局长廖某说，该局高度重视此事，将会派人核查，如果属实会拿出处理意见。针对小菲担心被报复一事，新化县委相关负责人称，会公平公正处理此事，小菲不用过于担心。